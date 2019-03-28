У Гриценко рассказали об угрозе для выборов-2019

Выборы президента Украины 2019 года будут сопровождаться масштабными фальсификациями, в первую очередь – использованием "сеток" подкупа избирателей.

Об этом заявил в эфире ObozTV глава избирательного штаба Анатолия Гриценко, внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак. По его словам, "все ожидают серьезных злоупотреблений или махинаций, но они уже состоялись".

"Сейчас уже не надо вбрасывать бюллетени в корзины, устраивать "карусели". Надо формировать "сетки", подкупать тех людей, которые за тебя гарантированно проголосуют", – объяснил политик.

Чумак обвинил в формировании "сеток" действующую власть: "Мы видим вбросы информации – вот сетка по Одесской области, по Донецкой. Мне передали, что готовится "сетка" и фальсификации по району проведения боевых действий. Это сделать очень просто – бойцы выедут, проголосуют где-то в Донецкой области, а потом вернутся и проголосуют на своих местах. Там нет такого контроля за всеми участками, как тут".

"Мы увидим эту "сетку". Мы увидим людей, которые будут целый день стоять с тетрадками, с телефонами, на машинах возле избирательных участков, потому что им надо контролировать "сетки", контролировать людей, которых они сагитировали и подкупили", – отметил нардеп.

informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Виктор Чумак также заявил, что лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в своем обращении к украинским избирателям фактически агитировал голосовать за лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

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