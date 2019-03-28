У Гриценка розповіли про загрозу для виборів-2019

Вибори президента України 2019 року будуть супроводжуватися масштабними фальсифікаціями, в першу чергу – використанням "сіток" підкупу виборців.

Про це заявив в ефірі ObozTV глава виборчого штабу Анатолія Гриценка, позафракційний народний депутат України Віктор Чумак. За його словами, "всі чекають серйозних зловживань або махінацій, але вони вже відбулися".

"Зараз вже не треба вкидати бюлетені в кошики, влаштовувати "каруселі". Треба формувати "сітки", підкуповувати тих людей, які за тебе гарантовано проголосують", – пояснив політик.

Чумак звинуватив у формуванні "сіток" діючу владу: "Ми бачимо вкидання інформації – ось сітка по Одеській області, по Донецькій. Мені передали, що готується "сітка" і фальсифікації по району проведення бойових дій. Це зробити дуже просто – бійці виїдуть, проголосують десь у Донецькій області, а потім повернуться і проголосують на своїх місцях. Там немає такого контролю за всіма ділянками, як тут".

"Ми побачимо цю "сітку". Ми побачимо людей, які будуть цілий день стояти з зошитами, з телефонами, на машинах біля виборчих дільниць, тому що їм треба контролювати "сітки", контролювати людей, яких вони загітували і підкупили", – зазначив нардеп.

informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України Віктор Чумак також заявив, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у своєму зверненні до українських виборців фактично агітував голосувати за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

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