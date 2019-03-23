Тревожат "экстремисты": Аваков внезапно получил письмо от послов стран G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности "экстремистских движений" в Украине.

В СМИ попали копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

Арсен Аваков УНН

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", – заявила французский посол Изабель Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что Аваков его получил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей с просьбой призвать к проведению выборов без насилия и напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны России.

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