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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Тревожат "экстремисты": Аваков внезапно получил письмо от послов стран G7

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Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности "экстремистских движений" в Украине.

В СМИ попали копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

УНН

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", – заявила французский посол Изабель Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что Аваков его получил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей с просьбой призвать к проведению выборов без насилия и напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны России.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Проснулись, ёпт-ть ...
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0
3
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
CARGO 100, ты тупое НЕОБРАЗОВАННОЕ БЫДЛО С МУХОСРАНЬСКА С ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ХРОМОСОМОЙ В ГОЛОВЕ!!! Кто же тебе поверит МУТАНТУ человеческого рода???? Только такие же МУТАНТЫ,которые подлежат полному уничтожению ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ВСЕГО РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!!! Сдохни ПАДАЛЬ!
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Червоний Данило
Червоний Данило
сейчас русские гниды активизируются по всей Украине! попытаются взять реванш! Ну ничего мы готовы отразить атаку! Зеркально на россии начнутся так же беспорядки!
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6
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