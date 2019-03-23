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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Турбують "екстремісти": Аваков раптово отримав листа від послів країн G7

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Посли країн "Великої сімки" (G7) направили лист міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову з застереженням щодо можливого зриву виборів і загрози діяльності "екстремістських рухів" в Україні.

У ЗМІ потрапили копії двох листів, підготовлених Групою послів G7 щодо підтримки реформ в Україні, в яку входять дипломати з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії і США, передає "Радіо Свобода".

Відзначається, що "група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких турбують".

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

УНН

"Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в забезпеченні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду", – заявила французький посол Ізабель Дюмон.

За словами дипломата, лист англійською та українською мовами відправили до Міністерства внутрішніх справ України у той же день.

Представник МВС Артем Шевченко підтвердив, що Аваков його отримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко звернувся до Всеукраїнської Ради Церков з проханням закликати до проведення виборів без насильства і нагадав про навислу загрозу масштабного вторгнення з боку Росії.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
Проснулись, ёпт-ть ...
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0
3
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
CARGO 100, ты тупое НЕОБРАЗОВАННОЕ БЫДЛО С МУХОСРАНЬСКА С ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ХРОМОСОМОЙ В ГОЛОВЕ!!! Кто же тебе поверит МУТАНТУ человеческого рода???? Только такие же МУТАНТЫ,которые подлежат полному уничтожению ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ВСЕГО РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!!! Сдохни ПАДАЛЬ!
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4
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Червоний Данило
Червоний Данило
сейчас русские гниды активизируются по всей Украине! попытаются взять реванш! Ну ничего мы готовы отразить атаку! Зеркально на россии начнутся так же беспорядки!
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6
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