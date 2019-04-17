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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Телеканалу "1+1" висунули звинувачення через Зеленського: в чому справа

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила про порушення виборчого законодавства, пов'язані з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Як ідеться в повідомленні прес-служби, в зв'язку з цим у Центральну виборчу комісію надійшло відповідне звернення. Відзначається, що за три передвиборних місяці присутність Зеленського в ефірі "1+1" досягла 14%.

У Нацраді заявили, що були порушені статті 3, 561, 57 і 58 Закону України "Про вибори Президента України".

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Так, зокрема упродовж 27-29 березня Нацрада зафіксувала в ефірі телеканалу трансляцію серіалу "Слуга народу-3", в ньому містяться висловлювання головного героя Голобородька, які дублюють тези передвиборної програми Зеленського та мають ознаки передвиборної агітації.

Зокрема, фрагмент із серіалу, озвучений Голобородьком: "…І тому, перше, що ми пропонуємо - це законопроект про зняття недоторканості із Президента, депутатів і суддів…", та окремі тези: "Мої законопроекти в цьому напрямку: "Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів"; "Про імпічмент Президента України"; "Про відкликання народного депутата України", передвиборної програми цього кандидата, які ідентичні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот з ефіру "Право на владу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні група "1+1" медіа подала в суд на Порошенка після його несподіваного візиту під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу". Гендиректор Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко "заробив" на позов від телеканалу.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
телеканал 1 + 1
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Что с этими сепарами панькаться закры с концами. Поистерят и заткнуться. Давить эту нечесть нужно, как клопов. Что собой представляет "лехторат" "сцыкла" - самая бездуховная, украинофобская часть украинского общества, не способная ни на что.
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