"Там є шанс": Сироїд пояснила феномен Зеленського

У другому турі президентських виборів українці обиратимуть між "відомим злом" і "невідомо чим".

Таку заяву зробила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд в інтерв'ю "Цензору", заявивши, що Петро Порошенко як політик уже добре всім відомий, а в разі перемоги Володимира Зеленського з'явиться шанс на зміни.

"Я не можу обговорювати Зеленського. Всі мене намагаються змусити говорити про Зеленського. Але я не можу, не знаю. І так, вибираючи між Порошенком і Зеленським, ми сьогодні перед вибором: відоме зло і невідомо що. Тому люди вибирають невідомо що, там є шанс. А тут шансу немає", — сказала Сироїд.

За її словами, з Зеленського активно намагаються зробити уособлення зла, оскільки він лише починає політичний шлях і поки невідомий як політик.

"Він може бути злом, а може не бути злом — ми цього не знаємо", — зазначила віце-спікер.

Володимир Зеленський RFI

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними соцопитувань, виборці топ-кандидатів у президенти, які не вийшли до другого туру, більш схильні підтримати Зеленського, ніж Порошенка.

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