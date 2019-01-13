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Вибори президента України 2019

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''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал

16.3тЧитати матеріал російською

Сторінка "Зе!оманда Тернопіль" у соціальній мережі Facebоok, що нібито належить кандидату в президенти Володимиру Зеленському, потрапила в скандал у мережі.

Невідомий автор опублікував на ній історичний знімок четвертого канцлера ФРН Віллі Брандта, на якому німець у 1970 році стоїть у Польщі на колінах перед жертвам повстання у Варшавському гетто. У команді Зеленського відношення до публікації спростували.

"Хтось критикує Зеленського за наміри "стати на коліна" заради своєї країни. На фото історичний приклад Віллі Брандта – канцлера Німеччини. Він зробив це заради своєї нації", – йдеться у підписі до фото.

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Фото, яке виявилося в центрі скандалу

Фото, яке виявилося в центрі скандалу

Facebоok "Зе!команда Тернопіль"

Користувачі бурхливо відреагували на подібні слова, влаштувавши дискусію. Автору вказали в коментарях на некоректні порівняння з нацистською Німеччиною.

''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал
''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал

У команді Зеленського заявили, що зазначена сторінка є фейком. Спростування опублікували в Telegram-каналі.

''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал
''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал
''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал

Facebоok "Зе!команда Тернопіль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новорічну ніч Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

Він звернувся до українців із закликом приєднатися до його Зе!команди".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Стараются недоброжелатели против него скоты
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0
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Я не знаю!Когда видим на экране Зеленского начинаем ржать до слез!Такой смешной,такой смешной!Станет Президентом будем ржать каждый день четыре года подряд.Не жизнь,а сплошная фиеста!А если Лысый станет Премьером или еще каким чиновником,то это будет "рассмеши комика" нон стоп.Вот написал эту фигню и уже ржу...
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0
1
Makc Махов
Makc Махов
Тамерланов гулям Тамерлана, ты из конюшни Гебельса Лаврова? Для тебя и Захеровой, по ведру овса! Ржите от души! 🇷🇺🖕😆😆😀🤣☠️😃
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2
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Камалетдинов Марсель
Камалетдинов Марсель
Гороскоп вопроса показывает что Порошенко станет повторно президентом Украины ...
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