''Стати на коліна'': навколо Зеленського розгорівся новий скандал

Сторінка "Зе!оманда Тернопіль" у соціальній мережі Facebоok, що нібито належить кандидату в президенти Володимиру Зеленському, потрапила в скандал у мережі.

Невідомий автор опублікував на ній історичний знімок четвертого канцлера ФРН Віллі Брандта, на якому німець у 1970 році стоїть у Польщі на колінах перед жертвам повстання у Варшавському гетто. У команді Зеленського відношення до публікації спростували.

"Хтось критикує Зеленського за наміри "стати на коліна" заради своєї країни. На фото історичний приклад Віллі Брандта – канцлера Німеччини. Він зробив це заради своєї нації", – йдеться у підписі до фото.

Фото, яке виявилося в центрі скандалу Facebоok "Зе!команда Тернопіль"

Користувачі бурхливо відреагували на подібні слова, влаштувавши дискусію. Автору вказали в коментарях на некоректні порівняння з нацистською Німеччиною.

У команді Зеленського заявили, що зазначена сторінка є фейком. Спростування опублікували в Telegram-каналі.

Facebоok "Зе!команда Тернопіль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новорічну ніч Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

Він звернувся до українців із закликом приєднатися до його Зе!команди".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!