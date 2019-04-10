МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях

7.5тЧитать материал на украинском

Бывший кандидат в президенты Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко не намерен принимать предложения о будущих должностях от лидеров избирательной гонки Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя, передает "Украинская правда".

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", – подчеркнула она.

Новости
"Новое" лицо в политике? Кандидат в президенты Смешко отличился громкими скандалами

Кроме того, Загородняя добавила, что даже в будущем Смешко не согласится на предложения от кандидатов в президенты.

Игорь Смешко

Игорь Смешко

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Смешко набрал в первом туре выборов президента 6,04% голосов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
6
Смешно
11
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Іванов Іван
Іванов Іван
От кандидатов не принимал и не согласится, а от Президента - примет и согласится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Остап Бендер
Остап Бендер
Вся Украина рыдает от такого решения
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Медведчук не дозволив
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения