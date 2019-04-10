Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях

Бывший кандидат в президенты Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко не намерен принимать предложения о будущих должностях от лидеров избирательной гонки Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя, передает "Украинская правда".

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", – подчеркнула она.

Кроме того, Загородняя добавила, что даже в будущем Смешко не согласится на предложения от кандидатов в президенты.

Игорь Смешко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Смешко набрал в первом туре выборов президента 6,04% голосов.

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