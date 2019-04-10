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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Смешко не прийме пропозицій Зеленського та Порошенка про посади

10.4тЧитати матеріал російською

Колишній кандидат у президенти України і екс-глава СБУ Ігор Смешко не має наміру приймати пропозиції про майбутні посади від лідерів виборчих перегонів Володимира Зеленського та Петром Порошенка.

Про це повідомила його прес-секретар Зоя Загородня, передає "Українська правда".

"Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав ніяких пропозицій від жодного з кандидатів", — наголосила вона.

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Крім того, Загородня додала, що навіть у майбутньому Смешко не погодиться на пропозиції від кандидатів у президенти.

Ігор Смешко

Ігор Смешко

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Смешко набрав у першому турі виборів президента 6,04% голосів.

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
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Олег
Олег
Для старого КГБиста и тот и другой - лагерная пыль!
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Іванов Іван
Іванов Іван
От кандидатов не принимал и не согласится, а от Президента - примет и согласится.
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Остап Бендер
Остап Бендер
Вся Украина рыдает от такого решения
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