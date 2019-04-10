Смешко не прийме пропозицій Зеленського та Порошенка про посади

Колишній кандидат у президенти України і екс-глава СБУ Ігор Смешко не має наміру приймати пропозиції про майбутні посади від лідерів виборчих перегонів Володимира Зеленського та Петром Порошенка.

Про це повідомила його прес-секретар Зоя Загородня, передає "Українська правда".

"Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав ніяких пропозицій від жодного з кандидатів", — наголосила вона.

Крім того, Загородня додала, що навіть у майбутньому Смешко не погодиться на пропозиції від кандидатів у президенти.

Ігор Смешко LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Смешко набрав у першому турі виборів президента 6,04% голосів.

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