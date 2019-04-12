''Стадіон, так стадіон'': скільки коштуватимуть дебати Зеленського і Порошенка

Дебати 14 квітня або 19, у студії "Суспільного" або на НСК "Олімпійський" — саме такі питання хвилюють останні кілька днів більшість українців. Кандидати у президенти намагаються наполягти на своєму і вибрати зручнішу територію. Зеленський — стадіон, Порошенко — студію.

Скільки коштуватимуть дебати українцям і де дешевше — з'ясовував OBOZREVATEL.

Що пропонує Зеленський

Історія з дебатами досить тривала. Спочатку кандидати не могли дійти згоди щодо місця проведення, потім щодо ведучих, а тепер взагалі щодо дати. Позиція команди Володимира Зеленського — дебати треба провести на стадіоні НСК 19 квітня увечері.

"Ми готові діяти згідно із Законом "Про вибори президента України". Він чітко встановлює дату дебатів — останній день перед днем ​​тиші. Насправді це дуже мудра, демократична норма, бо люди, побачивши дебати кандидатів, повинні в тиші, без нав'язування сторонньої думки, подумати і визначитися", — заявив глава штабу Зеленського Іван Баканов.

Яка позиція Порошенка

Президент Петро Порошенко наполягає на іншій схемі: 14 квітня — дебати на НСК "Олімпійський", 19 квітня — дебати у студії "Суспільного".

"Закон передбачає обов'язковість дебатів на громадському телебаченні в останню п'ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде у графіку Порошенка на 20:00: він має в цей час прибути на "Громадське телебачення". І він там точно буде, оскільки участі в таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон "Про вибори президента України"... Петро Порошенко також прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК "Олімпійський", — заявив прес-секретар штабу Порошенка Олег Медведєв.

Хто платить за дебати і скільки коштують?

Детально юридичні аспекти дебатів OBOZREVATEL роз'яснював юрист Олександр Марусяк.

"Закон України "Про вибори президента України" передбачає два види дебатів: публічні, назвемо їх просто дебати, а також передвиборчі теледебати, назвемо їх формальні між першим і другим туром. Так ось, формальні проводяться в разі призначення ЦВК другого туру в останню п'ятницю перед днем ​​виборів між 19 і 22 годинами у прямому ефірі тривалістю не менше 60 хвилин. Вони організовуються Національною телекомпанією України із забороною на переривання трансляції комерційною рекламою.

Те, що може відбутися на НСК, не буде тими формальними дебатами, які ми бачили у 2004 році (Віктор Ющенко і Віктор Янукович) або у 2010 році (Юлія Тимошенко виступала без Віктора Януковича). Проте це можна віднести до першого виду "простих" дебатів, що також зазначено у законі", — пояснив юрист.

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Виходячи з цієї логіки — дебати на НСК "Олімпійський" мають бути оплачені за рахунок власних коштів кандидатів. У студії на базі "Суспільного" — за рахунок держави, оскільки це пряма норма закону.

З дебатами за рахунок держави все більш-менш зрозуміло. Глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, словесна дуель Порошенка і Зеленського коштуватиме 5,8 мільйонів гривень. Це включає і студію, і камери, і зарплату. Все, що потрібно для ефіру.

Сигнал поширюватиметься безкоштовно, тому телеканали зможуть без зайвих накладок транслювати дискусію.

З НСК "Олімпійський" ситуація складніша. За словами заступника гендиректора НСК Віктора Анісімова, вартість проведення дебатів залежить від низки чинників — скільки часу треба на підготовку, які потрібні технічні можливості тощо.

Цифри оприлюднюються просто колосальні — до 1 мільйона доларів. Чи будуть продаватися квитки на цю подію і скільки вони гіпотетично можуть коштувати — ніхто поки виразно не пояснив. Єдине, що наразі відомо — кандидати готові оплатити їхнє проведення.

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