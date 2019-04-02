Бойко – премьер или министр: в Украине раскусили стратегический план Кремля

Россия демонстративно поддержала кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, поскольку после намеченных на осень выборов в Верховную Раду рассчитывает увидеть его в составе украинского правительства.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк, комментируя резонансную поездку Бойко в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, визит Бойко в РФ "четко показал, на кого Кремль ставит и с кем будет сотрудничать".

"Учтите очень интересную вещь – Бойко встречался с премьер-министром РФ. Кремль обозначает, что потенциально он может встречаться с равными себе. Это говорит о стратегическом плане на парламентские выборы. Возможно, Кремль бы хотел видеть Бойко премьер-министром в той коалиции, которая может сформироваться после парламентских выборов. Как минимум – министром топлива и энергетики", – считает Семенюк.

"Кремль заинтересован в дальнейшем вести переговоры относительно продажи газа Украине и транзита. Когда зайдет речь о транзите и продаже газа, Кремль скажет – мы хотим с ним общаться. Это уже в правительстве новой коалиции после парламентских выборов. Поэтому Кремль не будет делать поспешных шагов, а будет ждать парламентских выборов в Украине", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук провели в Москве встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Бойко и Медведчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты между странами. 27 марта в Украине было зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы Бойко и Медведчуком.

В первом туре выборов президента Юрий Бойко занял четвертое место с результатом 11,67%.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!