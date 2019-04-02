Бойко – прем'єр або міністр: в Україні розкусили стратегічний план Кремля

Росія демонстративно підтримала кандидата в президенти України Юрія Бойка, оскільки після намічених на осінь виборів до Верховної Ради розраховує побачити його в складі українського уряду.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк, коментуючи резонансну поїздку Бойка до Москви на переговори з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

За його словами, візит Бойка до РФ "чітко показав, на кого Кремль ставить і з ким співпрацюватиме".

"Врахуйте дуже цікаву річ – Бойко зустрічався з прем'єр-міністром РФ. Кремль позначає, що потенційно він може зустрічатися з рівними собі. Це говорить про стратегічний план на парламентські вибори. Можливо, Кремль хотів би бачити Бойка прем'єр-міністром у тій коаліції, яка може сформуватися після парламентських виборів. Як мінімум – міністром палива та енергетики", – вважає Семенюк.

"Кремль зацікавлений у подальшому вести переговори щодо продажу газу Україні і транзиту. Коли зайде мова про транзит і продаж газу, Кремль скаже – ми хочемо з ним спілкуватися. Це вже в уряді нової коаліції після парламентських виборів. Тому Кремль не буде робити поспішних кроків, а буде чекати парламентських виборів в Україні", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня кандидат у президенти України від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук провели в Москві зустріч з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Бойко і Медведчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти між країнами. 27 березня в Україні було зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону Бойком і Медведчуком.

У першому турі виборів президента Юрій Бойко посів четверте місце з результатом 11,67%.

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