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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Вирішальна роль": нардеп пояснив, як дебати на стадіоні змінять хід виборів

2.9тЧитати матеріал російською

Дебати між чинним главою держави Петром Порошенком і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським можуть стати політичною дуеллю.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Мустафа Найєм, зазначивши, що обидва кандидати впевнені у своїй перемозі в дебатах на НСК "Олімпійський".

"До речі, двічі в нашій історії дебати грали вирішальну роль. У 1994 році Леонід Кравчук зустрівся з Леонідом Кучмою. Той показав, що він більш підготовлений, і виграв вибори. А в 2004 році саме дебати допомогли Віктору Ющенку продемонструвати свою перевагу над Віктором Януковичем", – зазначив політик.

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Найєм додав, що в разі проведення дебатів на стадіоні, це буде перша в світі така практика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Мустафа НайємВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вислоухих подготавливают к мысли ,что у Свина есть шанс победить, и что "победа" будет не потому что он Сфальсифицирует результаты ,а потому что типа хорошо себя покажет на дебатах. На месте Зеленского я бы Свина раздавил как гниду. С его воровством,Мальдивами и Панамами Во время гражданской войны ,с его "миром за два тыжни" с его "тыщей вдень" ,углем из ЮАР и прочими пэрэмогамы
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