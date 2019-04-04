"Вирішальна роль": нардеп пояснив, як дебати на стадіоні змінять хід виборів

Дебати між чинним главою держави Петром Порошенком і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським можуть стати політичною дуеллю.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Мустафа Найєм, зазначивши, що обидва кандидати впевнені у своїй перемозі в дебатах на НСК "Олімпійський".

"До речі, двічі в нашій історії дебати грали вирішальну роль. У 1994 році Леонід Кравчук зустрівся з Леонідом Кучмою. Той показав, що він більш підготовлений, і виграв вибори. А в 2004 році саме дебати допомогли Віктору Ющенку продемонструвати свою перевагу над Віктором Януковичем", – зазначив політик.

Найєм додав, що в разі проведення дебатів на стадіоні, це буде перша в світі така практика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення на дебати від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Вірогідність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 в Україні Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" отримала потужний відгук у соцмережах.

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