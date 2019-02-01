МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Блоги - Выборы президента 2019

Павел Казарин
Павел Казарин
ЖурналистВсе статьи автора

Рейтинг растет, пока кандидат молчит

1.3т

В украинских президентских рейтингах сменился фаворит.

Впрочем, это происходит не в первый раз и вряд ли – в последний. Слишком невелик разрыв между главными претендентами на второй тур и слишком много тех, кто еще не определился со своим выбором (23%). В ситуации, когда до выборов остается шестьдесят дней, прогнозировать итоги первого тура – дело неблагодарное, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Феномен Владимира Зеленского не нов. Усталость от элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру. Именно она обеспечила победу Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону: при всех очевидных различиях и тот и другой собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен. Обыватель против истеблишмента – именно так отныне выглядит самое популярное противостояние на выборах.

Новости
Как власть пытается удержать граждан от участия в политике

Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. По одной причине: он растет, пока кандидат молчит.

Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический олимп под маркой "третьей силы" и "человека со стороны". Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет. Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.

Новости
Українські вибори і план Путіна

Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видят в тебе "защитника обездоленных" и сторонника свободного рынка. Те, кто мечтают о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы. На твоей стороне могут оказаться сторонники легализации короткоствола и противники рынка земли. Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь.

Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

Любая четкость чревата разочарованиями. Любая конкретика оборачивается падением. На смену воздушному пузырю чужих ожиданий приходит вполне конкретный персонаж, который в каждом новом интервью обрастает плотью и кровью. Его молчание дарит его сторонникам надежду на стопроцентное совпадение. Но его ответы обречены разрушать идеальный образ придуманного героя.

Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу "нового" и "незапятнанного". Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой – тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.

До первого тура выборов остается два месяца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел КазаринПавел Казарин
Место
Украина
Источник
Источник:Крым.Реалии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги