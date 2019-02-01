Президентская кампания вступила в свою финальную фазу, и сейчас кандидаты ведут агитацию. Чтобы проводить такую агитацию, как известно, нужны деньги. И эти деньги кандидаты собирают на специальные счета по установленной законом процедуре. Именно с этих счетов (по правилам) и должны расходоваться средства на рекламные ролики, борды, газеты и т.д.

В настоящее время ведет сбор средств на свой личный счет и кандидат в президенты Анатолий Гриценко. Ранее я уже обращался к вам за поддержкой, писал о том, как важны для нашей команды помощь волонтеров и добровольные финансовые пожертвования. Хочу поблагодарить за отклик – он оказался даже большим, чем я рассчитывал. Принято считать, что украинцы пассивны, неохотно принимают участие в волонтерском движении. Но на практике я убедился, что это не так.

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Но неожиданно возникла другая проблема, там, где ее никто не ждал. Как оказалось, сама система перечисления денег на кандидатские счета построена у нас таким образом, чтобы люди не могли платить! С этим мы столкнулись на практике, и теперь вынуждены решать эту проблему.

Дело в том, что процедура сбора денег на счета кандидатов в президенты существенно отличается от обычного краудфандинга. Кандидат не может просто опубликовать реквизиты своей карточки и призывать людей скинуть деньги ему на счет. Для того, чтобы закинуть денег кандидату в президенты, вы должны обязательно указывать назначение платежа, свое имя, адрес, ИНН.

Выглядеть это должно так:

+; 4; прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце проживання; ідентифікаційний номер; внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента Гриценка А.С.

При этом количество знаков в форме ограниченно, и потому отдельные слова приходится сокращать, но из-за этих сокращений платежи часто не пропускают. Банки интерпретируют правильность реквизитов на свое усмотрение, поэтому в процессе сбора платежей мы столкнулись с массовым отказом проводить такие платежи. Кроме того, люди путаются в знаках препинания, и из-за этих ошибок платежи так же не проходят.

Кажется, эта процедура специально устроена таким образом, чтобы запутать людей, создать им дополнительные препятствия, сделать процесс перечисления средств как можно более сложным. Конечно же, убежденных сторонников того или иного политика, решивших ему помочь, такие препятствия не остановят. Они в случае неудачи заполнят форму повторно. Но есть ведь и такие люди, которые не станут ломать голову, увидят, что платеж не прошел, и опустят руки. Похоже, именно на это и делался расчет у тех, кто придумал именно такую систему платежей.

Я понимаю, почему этот вопрос не поднимают другие кандидаты в президенты – они просто не ведут сбор средств таким образом, а финансируют свои кампании за счет черного нала в сумках. Для них эти проблемы попросту не стоят. Но команда Гриценко действует по закону, поэтому мы и имеем несчастье ощутить на себе все его несовершенство.

Конечно же, это препятствие не сломает наших планов. Все трудности мы преодолеем, наши сторонники мотивированы, им не сложно потратить дополнительное время, заполнить форму второй и третий раз в случае отказа. Но сам факт того, что система работает именно таким образом, чтобы отвернуть народ от политики, максимально усложнить участие простых людей, говорит о том, что власть и весь правящий класс намеренно старается выстроить стену, чтобы отгородиться ею от общества. В будущем мы обязательно изменим эту ситуацию. В прекрасной Украине, которую мы строим для наших детей, будет минимум бюрократиии и усложняющих жизнь правил, и вся система будет построена так, чтобы сделать жизнь гражданина как можно легче и комфортнее.

Короткая инструкция перевода денег на счет по примеру "Приват 24" Приват24. Для того чтобы сделать перевод через Приват24 необходимо: 1.Зайти в личный кабинет

2.Выбрать раздел "Все услуги" 3.Затем раздел "По Украине (платеж по реквизитам) " 4.Паполняем нужные разделы: ЕГРПОУ – 2111717592 Получатель – Гриценко Анатолій Степанович Расчетный счет – 26405012742163 МФО – 322313 Назначение - +; 4; прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце проживання; ідентифікаційний номер; внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента Гриценка А.С.

5.Указываем сумму Через кассу Приватбанк 1.Обратиться к сотрудника банку с просьбой сформировать заявление в электронном виде от вашего имени для перечисления средств на избирательный счет кандидата в президенты Украины. Показать все реквизиты 2. Подписать сформированное заявление 3. С этим заявлением сделать оплату через кассу, показав все реквизиты указанные выше. Попросить сотрудника банка внимательно заполнить раздел "Назначение" как в образце 4. Проверь в чеке правильность заполнения всех данных по образцу не отходя от кассы 5. Если вы хотите перечислить сумму более 15 тыс. грн., необходимо иметь оригиналы паспорта и ИНН

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