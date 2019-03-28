Порошенко наздоганяє Тимошенко: українці назвали топ-3 кандидати

У трійку лідерів передвиборчих перегонів виходять шоумен Володимир Зеленський, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та чинний президент України Петро Порошенко.

Так, Зеленського готові підтримати 22,8% виборців, Тимошенко — 12,6%, а Порошенка — 12%.Про це свідчать результати опитування центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський, Порошенко, Тимошенко

На четвертому місці — лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, за якого готові віддати голоси 7,1% респондентів, за кандидата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка — 6,6%, за кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула — 4,8% респондентів.

Серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні, Зеленського готові підтримати 29,1% респондентів, Тимошенко — 16%, Порошенка — 15,3%. За Гриценка готові віддати голос 9,1% опитаних, за Бойка — 8,4%, за Вілкула — 6,1% респондентів.

Опитування було проведене у два етапи. Перша хвиля опитування проводилась з 18 по 24 березня (вибірка 2040 респондентів); друга хвиля опитування — з 22 по 26 березня (вибірка 2000 респондентів). Об'єднаний масив даних — 4040 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки нового опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" свідчать про те, що до другого туру президентських виборів в Україні вийдуть Зеленський і Порошенко. На третьому місці зі значним відривом йде Тимошенко.

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