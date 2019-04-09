МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нехай продадуть своїх дітей!" Фаріон накинулася на українців через вибори

4.1тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат України від "Свободи" Ірина Фаріон жорстко розкритикувала людей, які продають свій голос на виборах президента.

Вона запропонувала їм вчинити так само з власними дітьми, адже вони все одно позбавляють їх майбутнього. Свою категоричну позицію політик озвучила в інтерв'ю INTB (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ті, хто готовий продавати свої голоси, нехай своїх дітей продадуть. Нехай виставлять на прилавок двох, трьох, або скільки вони там зробили. Це не через матеріальну бідність, а через моральну. Є таке українське прислів'я: "Чого бідний? Бо дурний. А чому дурний? Бо бідний". Це про таких людей, які продаються. Якщо вони продаються за тисячу гривень, то я їм щиро бажаю, щоб колись продали їхніх дітей, тому що вони на це заслуговують", — обурилася Фаріон.

Новини
"Б*дло, йди на..!" Фаріон влаштувала черговий мовний скандал

Не менше обурення у неї викликала байдужість тих громадян, які взагалі не ходять на вибори. Екс-нардеп впевнена, що громадяни, які не використовують свій голос, є небезпечними асоціальними елементами й повинні покинути Україну.

"Таких людей у Греції колись називали "ідіотами". Ідіоти — це ті, хто не був вмонтований у суспільство, це асоціальні люди. Вони небезпечні. Люди, котрі не йдуть на вибори, викидають суспільство геть. Нехай тоді пакують валізи і негайно їдуть звідси. Не можна жити в країні, яку ти не любиш. Це шкодить тобі й тим, серед кого ти живеш. Шукай кращої долі. Є країни, в яких ті, хто не йде голосувати, платять штраф, і це цілком правильно. Якщо це глибоке розчарування, то хто їм винен? Не треба було зачаровуватися", — підкреслила Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди — або раби, або окупанти. Вона закликала позбавляти роботи і освіти тих, хто не знає української мови.

Ці слова глибоко зачепили скандального російського сенатора Олексія Пушкова. Він запропонував помістити Фаріон в психіатричну лікарню і обізвав "расисткою".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
18
12
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну это просто пипець какой-то маразм климакс дебелизм ублюдство таких просто нужно зажигать как чума 19 веке чтоб не распостранялось по всей зимле
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Голосовать за Зеленского нельзя. Продавать свой голос Парашенке, тоже нельзя. Она что, хочет оставить аграрную сверх державу без презика?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
С октября 2014 года Фарион абсолютно частное лицо, не занимающая никаких государственных или политических постов. Ее высказывание имеют такой же вес как и любого другого обывателя не находящегося на официальной должности и не связанного в связи с этим определенными обязательствами. Проще говоря она может нести любой бред, цена которому БОльшой Ноль. Зачем она это делает и росспропоганда тиражирует, думаю понятно. Вот зачем Обоз упорно ее пиарит?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Nemo Александр
Nemo Александр
Dehtiarov Oleksii, обоз работает для запоребриковой публики. Чтобы убедиться, достаточно посчитать количество комментов с одной и другой стороны. А для того, чтобы троллить балалаечников, пришибленная фарион - самое то.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки