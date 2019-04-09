"Нехай продадуть своїх дітей!" Фаріон накинулася на українців через вибори

Колишній народний депутат України від "Свободи" Ірина Фаріон жорстко розкритикувала людей, які продають свій голос на виборах президента.

Вона запропонувала їм вчинити так само з власними дітьми, адже вони все одно позбавляють їх майбутнього. Свою категоричну позицію політик озвучила в інтерв'ю INTB (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ті, хто готовий продавати свої голоси, нехай своїх дітей продадуть. Нехай виставлять на прилавок двох, трьох, або скільки вони там зробили. Це не через матеріальну бідність, а через моральну. Є таке українське прислів'я: "Чого бідний? Бо дурний. А чому дурний? Бо бідний". Це про таких людей, які продаються. Якщо вони продаються за тисячу гривень, то я їм щиро бажаю, щоб колись продали їхніх дітей, тому що вони на це заслуговують", — обурилася Фаріон.

Не менше обурення у неї викликала байдужість тих громадян, які взагалі не ходять на вибори. Екс-нардеп впевнена, що громадяни, які не використовують свій голос, є небезпечними асоціальними елементами й повинні покинути Україну.

"Таких людей у Греції колись називали "ідіотами". Ідіоти — це ті, хто не був вмонтований у суспільство, це асоціальні люди. Вони небезпечні. Люди, котрі не йдуть на вибори, викидають суспільство геть. Нехай тоді пакують валізи і негайно їдуть звідси. Не можна жити в країні, яку ти не любиш. Це шкодить тобі й тим, серед кого ти живеш. Шукай кращої долі. Є країни, в яких ті, хто не йде голосувати, платять штраф, і це цілком правильно. Якщо це глибоке розчарування, то хто їм винен? Не треба було зачаровуватися", — підкреслила Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди — або раби, або окупанти. Вона закликала позбавляти роботи і освіти тих, хто не знає української мови.

Ці слова глибоко зачепили скандального російського сенатора Олексія Пушкова. Він запропонував помістити Фаріон в психіатричну лікарню і обізвав "расисткою".

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