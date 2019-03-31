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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"

3.5тЧитати матеріал російською

У Печерському районі Києва біля будівлі Центрвиборчкому зібралися десятки молодих людей спортивної статури.

Про це написали в Telegram-каналі "Perepichka News". "Під будівлею ЦВК зібралася велика кількість молодих людей спортивної статури. Напевно просто прийшли на сонечку погрітися", - повідомили в ЗМІ і опублікували фото.

"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"

"Красиво сидять хлопці під ЦВК", - написала в Facebook киянка Тетяна Ніколаєнко.

"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"
"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"
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"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"

Мережу також потішив екран з відеотрансляцій телеканалу "Прямий", який стоїть прямо перед місцем збору "тітушок".

"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"

"А "Прямий" з метою ідеологічного заряду?", "Тут буде типу Майдан?", "З каналом "Прямий" зовсім очевидно", - пожартували в коментарях до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 11:00 31 березня становила 16,33% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Выборы Президента
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вечером будет веселуха. Запасаемся покорном...
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