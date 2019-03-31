"Прийшли на сонечку погрітися": в центрі Києва помітили десятки "тітушок"

У Печерському районі Києва біля будівлі Центрвиборчкому зібралися десятки молодих людей спортивної статури.

Про це написали в Telegram-каналі "Perepichka News". "Під будівлею ЦВК зібралася велика кількість молодих людей спортивної статури. Напевно просто прийшли на сонечку погрітися", - повідомили в ЗМІ і опублікували фото.

"Красиво сидять хлопці під ЦВК", - написала в Facebook киянка Тетяна Ніколаєнко.

Мережу також потішив екран з відеотрансляцій телеканалу "Прямий", який стоїть прямо перед місцем збору "тітушок".

"А "Прямий" з метою ідеологічного заряду?", "Тут буде типу Майдан?", "З каналом "Прямий" зовсім очевидно", - пожартували в коментарях до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 11:00 31 березня становила 16,33% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

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