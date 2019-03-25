Президента не признают: глава КСУ сделал жесткое предупреждение кандидатам

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что не согласится привести к присяге президента, который будет избран путем фальсификации на выборах.
Категоричным мнением поделился он в интервью "Стране". Шевчук аргументировал свой отказ законодательными причинами.
"Согласно статье 104 Конституции Украины, председатель Конституционного Суда приводит новоизбранного президента к присяге в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. Но хочу отдельно сказать: я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – подчеркнул глава КСУ.
Станислав Шевчук
Юридична газета
Отметим, инаугурация новоизбранного президента Украины запланирована на май, когда пройдут оба тура выборов (31 марта и 21 апреля).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о самых распространенных способах фальсификаций на выборах.
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