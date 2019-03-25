Президента не признают: глава КСУ сделал жесткое предупреждение кандидатам

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что не согласится привести к присяге президента, который будет избран путем фальсификации на выборах.

Категоричным мнением поделился он в интервью "Стране". Шевчук аргументировал свой отказ законодательными причинами.

"Согласно статье 104 Конституции Украины, председатель Конституционного Суда приводит новоизбранного президента к присяге в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. Но хочу отдельно сказать: я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – подчеркнул глава КСУ.

Станислав Шевчук Юридична газета

Отметим, инаугурация новоизбранного президента Украины запланирована на май, когда пройдут оба тура выборов (31 марта и 21 апреля).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о самых распространенных способах фальсификаций на выборах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!