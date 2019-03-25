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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Президента не признают: глава КСУ сделал жесткое предупреждение кандидатам

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Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что не согласится привести к присяге президента, который будет избран путем фальсификации на выборах.

Категоричным мнением поделился он в интервью "Стране". Шевчук аргументировал свой отказ законодательными причинами.

"Согласно статье 104 Конституции Украины, председатель Конституционного Суда приводит новоизбранного президента к присяге в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. Но хочу отдельно сказать: я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – подчеркнул глава КСУ.

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Выборы президента: названы четыре схемы подкупа избирателей

Станислав Шевчук

Станислав Шевчук

Юридична газета

Отметим, инаугурация новоизбранного президента Украины запланирована на май, когда пройдут оба тура выборов (31 марта и 21 апреля).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о самых распространенных способах фальсификаций на выборах.

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Место
Украина
Теги
ксуКонституционный суд Украины
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Белый господин
Белый господин
А третий тур это фальсификация или нет?
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