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Выборы президента Украины 2019

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Выборы президента: полиция назвала четыре схемы подкупа избирателей

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Национальная полиция Украины установила четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей на грядущих выборах президента.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба НПУ.

"Первая схема - сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологи" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата ", – сообщил полицейский.

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"Согласно законодательству, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", – добавил Цуцкиридзе.

Полицейский подчеркнул, что полиция уже составила 605 административных протоколов. К административной ответственности привлечены 85 человек.

При этом больше всего уголовных правонарушений зафиксировано в городе Киеве - 35, Черниговской области - 17, Черкасской и Одесской - по 15, Кировоградской и Днепропетровской - по 11 нарушений. Полицией сообщено о подозрении 24 лицам в 15 уголовных производствах. В суд направлено четыре уголовных производства с обвинительными актами.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты был "замечен" на подкупе избирателей.

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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