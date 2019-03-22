Выборы президента: полиция назвала четыре схемы подкупа избирателей

Национальная полиция Украины установила четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей на грядущих выборах президента.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба НПУ.

"Первая схема - сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологи" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата ", – сообщил полицейский.

"Согласно законодательству, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", – добавил Цуцкиридзе.

Полицейский подчеркнул, что полиция уже составила 605 административных протоколов. К административной ответственности привлечены 85 человек.

При этом больше всего уголовных правонарушений зафиксировано в городе Киеве - 35, Черниговской области - 17, Черкасской и Одесской - по 15, Кировоградской и Днепропетровской - по 11 нарушений. Полицией сообщено о подозрении 24 лицам в 15 уголовных производствах. В суд направлено четыре уголовных производства с обвинительными актами.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты был "замечен" на подкупе избирателей.

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