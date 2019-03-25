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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Президента не визнають: глава КСУ зробив жорстке попередження кандидатам

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Глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук заявив, що не погодиться привести до присяги президента, якого оберуть шляхом фальсифікації на виборах.

Категоричною думкою поділився він в інтерв'ю "Стране". Шевчук аргументував свою відмову законодавчими причинами.

"Згідно зі статтею 104 Конституції України, голова Конституційного Суду приводить новообраного президента до присяги в разі відсутності обставин, що перешкоджають цьому. Але хочу окремо сказати: я ніколи не приведу до присяги президента, якщо вибори будуть сфальсифіковані", – підкреслив глава КСУ.

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Станіслав Шевчук

Станіслав Шевчук

Юридична газета

Відзначимо, інавгурація новообраного президента України запланована на травень, коли пройдуть обидва тури виборів (31 березня і 21 квітня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про найпоширеніші способи фальсифікацій на виборах.

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Місце
Україна
Теги
ксуКонституційний суд України
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Белый господин
Белый господин
А третий тур это фальсификация или нет?
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