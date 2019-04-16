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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко vs Зеленський: букмекери назвали явного фаворита

9.7тЧитати матеріал російською

Розрив букмекерських ставок на кандидатів другого туру президентських виборів в Україні за тиждень виріс: Володимир Зеленський є явним фаворитом.

Так, європейська букмекерська контора bwin приймає ставки на його перемогу на рівні 1,2 до 1, Петра Порошенка – 4 до 1, тоді як тиждень тому вони становили відповідно 1,3 до 1 і 3,3 до 1.

У букмекерської контори Parimatch ставки на другий термін нинішнього президента впали до 4,5 до 1 з 2,9 до 1. При цьому коефіцієнт на перше місце Зеленського в виборчих перегонах виріс до 1,2 до 1 з 1,45 до 1.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Ще один букмекер, 1Xbet, знизив ставки на перемогу Порошенка до 3,46 до 1 з 2,56 до 1 тиждень тому, підвищивши їх для Зеленського до 1,112 до 1 з 1,21 до 1.

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У оператора Favorit ставки на президентство Зеленського приймають з коефіцієнтом 1,18 до 1 в порівнянні з 1,35 до 1 минулого понеділка, тоді як можливість нинішнього президента обійти свого суперника у другому турі оцінюється ставкою 4,1 до 1 проти 2,95 до 1 тижнем раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до соцопитувань, у другому турі президентських виборів в Україні більш як половина громадян проголосує за Зеленського – 51% всіх опитаних після першого туру, за Порошенка – 21%.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Неужели наша страна так больна, что проголосует за тупого шута?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Воронов Сергей, она не просто больна. Ее практически нет.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !!!
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