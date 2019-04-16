Порошенко прийде на дебати на НСК "Олімпійський": названо умову

Президент України Петро Порошенко може прийти на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня до свого суперника, кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Це можливо лише за умови зустрічі до початку дебатів у студії "Суспільного мовлення", які заплановані на 20:00 того ж дня. Про це в інтерв'ю "BBC Україна" повідомив радник Порошенка Олег Медведєв.

"За інструкцією ЦВК, на "Суспільне" треба приїхати о 19:30, бо має пройти жеребкування. Тому пропозиція Порошенка — провести такі дебати на стадіоні з 16 до 18 годин", — пояснив член штабу президента.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Медведєв висловив припущення, що команда Зеленського могла навмисне призначити початок дебатів на "Олімпійському" на 19:00, щоб поставити президента перед вибором — залишитися на НСК або поїхати, як того вимагає закон, до телестудії.

"Ми будемо виконувати закон, хоча, може, на стадіоні буде більше аудиторія, більше телеканалів це покажуть. Але закон є закон і це важливіше, ніж "Стадіон, так стадіон", — підсумував Медведєв.

Як писав OBOZREVATEL, глава країни чекав на свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки у прямому ефірі повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 числа.

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