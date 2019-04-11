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Вибори президента України 2019

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Допоміг Порошенко: з'явилося пояснення, чому різко виріс рейтинг Зеленського

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Кожен другий українець, який має намір голосувати за кандидата в президенти Володимира Зеленського, мотивує своє рішення тим, що він налаштований проти його опонента — Петра Порошенка.

Про це на брифінгу повідомив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, посилаючись на опитування, передає "УП".

"Виборців Зеленського ми запитали: а ось, голосуючи за Зеленського, ви голосуєте за самого кандидата чи швидше проти Петра Порошенка? Ми отримали відповідь, що 41% виборців Володимира Зеленського швидше голосують проти Петра Порошенка, ніж за Зеленського", — пояснив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК-Україна

Так, 57% виборців Зеленського відповіли, що будуть голосувати більше за Зеленського, ніж проти Порошенка.

У той же час 75% виборців, які готові підтримати в другому турі Порошенка, голосують швидше за нього. Лише 22% респондентів заявили, що голосують проти Зеленського.

Допоміг Порошенко: з'явилося пояснення, чому різко виріс рейтинг Зеленського

За словами Антиповича, дві третини виборців вважають, що голос за Зеленського — це голос проти існуючої ситуації в країні.

У дослідженні також зазначається, що серед виборців Порошенка майже 40% голосують не стільки за Порошенка, як проти Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані опитування Центру Разумкова показують, що в другому турі українці голосували б так:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
До свиданья наш ласковый Петя ,возвращайся в свой Пальмовый лес...................(на Мальдивах или Панаме)..... А хорошо бы куда нибудь на Колыму... лес валить, или там мячии шить
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Валевич Борис
Валевич Борис
Надежд на Порошенко было много, а он вместо того чтобы посадить трех своих друзей - разрешил им безнаказанно грабить, никого не посадил - Луценко не компетентен, зато кум! Создали столько бесполезных структур которых прокормить уже народ не может ......... не говоря уже разворованные западные деньги для переселенцев - город можно было построить, а люди живут в землянках и дерут с них три шкуры - поэтому и против Порошенко и не верят его обещаниям
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
как я говорил ранее - люди голосуют не за Зеленского, они голосуют против порошенко. И хотя он тут всем рассказывает что он все понял и исправится, но по последним "чернушым" выходкам против зеленского - он как был г... так им и остается.
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