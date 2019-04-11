Допоміг Порошенко: з'явилося пояснення, чому різко виріс рейтинг Зеленського

Кожен другий українець, який має намір голосувати за кандидата в президенти Володимира Зеленського, мотивує своє рішення тим, що він налаштований проти його опонента — Петра Порошенка.

Про це на брифінгу повідомив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, посилаючись на опитування, передає "УП".

"Виборців Зеленського ми запитали: а ось, голосуючи за Зеленського, ви голосуєте за самого кандидата чи швидше проти Петра Порошенка? Ми отримали відповідь, що 41% виборців Володимира Зеленського швидше голосують проти Петра Порошенка, ніж за Зеленського", — пояснив він.

Володимир Зеленський РБК-Україна

Так, 57% виборців Зеленського відповіли, що будуть голосувати більше за Зеленського, ніж проти Порошенка.

У той же час 75% виборців, які готові підтримати в другому турі Порошенка, голосують швидше за нього. Лише 22% респондентів заявили, що голосують проти Зеленського.

За словами Антиповича, дві третини виборців вважають, що голос за Зеленського — це голос проти існуючої ситуації в країні.

У дослідженні також зазначається, що серед виборців Порошенка майже 40% голосують не стільки за Порошенка, як проти Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані опитування Центру Разумкова показують, що в другому турі українці голосували б так:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся