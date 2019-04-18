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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Підтримайте!" Українцям почав "дзвонити" Порошенко

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Українці почали отримувати телефонні дзвінки з незнайомого номера від чинного глави держави і кандидата в президенти Петра Порошенка.

У штабі Порошенка підтвердили LIGA.net, що використовують "дзвінок президента" виборцям.

В повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш; стабільну гривню, а не інфляцію, шлях в ЄС і НАТО".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

24 канал

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"Війна" Порошенка та Зеленського: всі рейтинги кандидатів

"Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне — зберегти країну. І до зустрічі 21-го", — завершує дзвінок президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Порошенко погодився почати дебати із Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускатимуть за списками і посвідченнями особи.

  • В "Олімпійському" додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин — із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы давайте алкаша на второй срок . Развал Украины второй сезон
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Галицький Данило
Галицький Данило
Немає в цьому нічого притизаконного і дивного! Порошенко звертається до виборців і це правильно і логічно. І не такий уже й номер телефону незнайомий, код Києва, столиця України, було б дивно і прикольно, якщо б побачили код Ізраілю і звернення Бєні, але він звернеться до вас приколісти(не дай Бог) через Приватбанк, коли(не дай Бог) Зебіл стане під йолку і скаже: ,,А ти готовий за мене через 24 години душу віддати!?'', побачимо де будете шукати йолки, кущі, щоб сховатися, відкосити. ДУМАЙ ПРИКОЛІСТ, ДУМАЙ!
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Питон Каа
Питон Каа
Порошенко спокойно пакует чемоданы, пока автодозвон его голосом умоляет украинцев, которых он обманул, ограбил и замордовал на Донбассе, поддержать его на выборах.
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