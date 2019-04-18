"Підтримайте!" Українцям почав "дзвонити" Порошенко

Українці почали отримувати телефонні дзвінки з незнайомого номера від чинного глави держави і кандидата в президенти Петра Порошенка.

У штабі Порошенка підтвердили LIGA.net, що використовують "дзвінок президента" виборцям.

В повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш; стабільну гривню, а не інфляцію, шлях в ЄС і НАТО".

Петро Порошенко 24 канал

"Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне — зберегти країну. І до зустрічі 21-го", — завершує дзвінок президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко погодився почати дебати із Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускатимуть за списками і посвідченнями особи.

В "Олімпійському" додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин — із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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