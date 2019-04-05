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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"План на 100 днів": у Зеленського розповіли, коли покажуть команду

7.2тЧитати матеріал російською

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський представить свою команду в ефірі телеканалу 1+1.

Також він розповість про плани на 100 днів свого можливого президентства. Про це повідомив радник Зеленського Руслан Рябошапка, передає ТСН.

"Якщо у людей є потреба — а ця потреба, звісно, є — дізнатися, яка програма і конкретний план дій у Володимира Зеленського, у його команди, хто є ті люди, які втілюватимуть цей план дій, то, звісно, ця інформація у людей буде і вона буде ще до другого туру. Володимир представить як свою команду, так і план дій на перші 100 днів", — зазначив він.

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Проте радник не уточнив дату, коли Зеленський представить команду і програму.

"Конкретної дати зараз немає. Про це скаже сам Володимир Зеленський. Єдиний мій меседж — це буде зроблено завчасно, до голосування (другого туру)", — наголосив Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт порівняв передвиборчі програми Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Почему у скакуасов такие фамилии дурацкие?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
95-ый...квартал.Зеля команду не меняет..
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