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Вибори президента України 2019

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Перельоти до Тель-Авіва і Женеви: Зеленський прояснив зв'язок із Коломойським

2.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що спілкується з олігархом Ігорем Коломойським винятково з приводу бізнес-питань.

Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на запитання про свої подорожі до Тель-Авіва (Ізраїль) і Женеви (Швейцарію), де проживає Коломойський.

"Ви мені скажіть, коли літав? У політичний період я літав? Мені здається, я у політичний період точно туди не літав. Можливо, у нас були якісь виступи. У нас були. І для нього (Коломойського. — Ред. ) теж були", — відповів кандидат у президенти.

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Зеленський також повідомив, що разом зі студією "Квартал 95" виступав у олігарха на його минулому дні народженні. При цьому шоумен зазначив, що він і його основний партнер по "Кварталу" Сергій Шефір веде переговори особисто, а не за допомогою менеджерів.

Ілюстрація

Ілюстрація

Кандидат у президенти зазначив, що у телеканалу "1+1" є заборгованість перед студією, проте не назвав суму.

"Ну, нашій компанії винен канал "1+1". Ну як би, слухайте, ну це ж не про дві гривні йдеться. Я можу зрозуміти, що у нас із ринком відбувається. Ми йдемо на якісь усі поступки. Десь знижуємо ціну, і знижували, особливо після кризи і тощо. Іноді знижуємо, іноді якісь речі прощаємо", — пояснив шоумен.

Як писав OBOZREVATEL, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила про порушення виборчого законодавства, пов'язані з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

За три передвиборчих місяці присутність Зеленського в ефірі "1+1" досягла 14%.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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nic nic_
nic nic_
Молодец.На любой вопрос сразу ответ.Ответ невнятный,практически не об этом,что спросили.Типа: на вопрос будет ли сегодня дождь отвечает "да,я уже позавтракал "
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шалом,грамодяне-нерабы! Превратим Украину в образцовый кибуц!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Макарский Александр, УСРАІЛЬ ні кому ,не вдасця залякать !
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