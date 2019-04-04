МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Порошенко предложили неожиданный формат дебатов

5.7тЧитать материал на украинском

Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко высказался за проведение двух частей дебатов кандидатов на пост главы государства, которые должны состояться 19 апреля.

В частности, он имеет в виду две площадки — НСК "Олимпийский" и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ).

"Мы считали бы возможным провести несколько раундов дебатов. Первый раунд "ну, стадион, так стадион". И, конечно, необходимо исполнить закон Украины и принять участие в дебатах, которые предусмотрены в случае объявления повторного голосования. В этот раз — 19 апреля — с "Суспільним" в формате, который предусмотрен украинским законодательством", — сказал Павленко.

Новости
"Плохо читали закон!" В ЦИК объяснили существенный нюанс по дебатам Порошенко и Зеленского

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
5
Смешно
34
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Это так неожиданно! Я в шоке!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Севченко Николай
Севченко Николай
Зеленский видимо снимает новые видео-ответы с режиссерами, сценаристами, осветителями, психологами, пиарщиками, фокус-группой, каскадерами, консультантами, визажистами, костюмерами, переводчиками на украинский, квадрокоптерами, гонками, взрывами и кучей дублей. И это будет только ответ про анализы. Потом еще будут снимать про количество дебатов.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Самое лучшее место бывший аэропорт г. Донецка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Блоги / мнения