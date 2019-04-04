У Порошенко предложили неожиданный формат дебатов

Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко высказался за проведение двух частей дебатов кандидатов на пост главы государства, которые должны состояться 19 апреля.

В частности, он имеет в виду две площадки — НСК "Олимпийский" и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ).

"Мы считали бы возможным провести несколько раундов дебатов. Первый раунд "ну, стадион, так стадион". И, конечно, необходимо исполнить закон Украины и принять участие в дебатах, которые предусмотрены в случае объявления повторного голосования. В этот раз — 19 апреля — с "Суспільним" в формате, который предусмотрен украинским законодательством", — сказал Павленко.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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