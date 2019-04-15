"Драки, истерики, полиция": как проходит смена места голосования в Киеве

В Киеве в последний день смены места голосования, 15 апреля, на участках Госреестра избирателей вновь образовались очереди.

В некоторых районных госадминистрациях даже создали Telegram-каналы, где избиратели могли проследить за своим местом в очереди. Соответствующую фотографию обнародовали из Шевченковской РГА в Facebook.

"Отстоять свое право на выбор, в прямом смысле слова. Зато чатик в Telegram есть", – подписала фото Ольга Пальшина.

В этом же отделении в половине седьмого утра можно было занять очередь под номером сто, написала на своей странице в Facebook Лена Близнякова. Она рассказала, что на смену места голосования 15 апреля у нее ушло более четырех часов.

По словам другой избирательницы, Ларисы Здоренко, в предпоследний день работы Шевченковского участка Госреестра избирателей заявления не успели подать 540 человек. Всем им нужно успеть это сделать за 15 апреля.

В Соломенском отделении 14 апреля процесс подачи заявлений остановили в 16:00.

"Драки, истерики, полиция. Два выходных провела в очереди. Была 1246 в списке, который организовали люди, а не администрация. Душно. Сесть негде", – пожаловалась Оксана Коваленко в Facebook.

Шевченковская РГА Facebook Оксана Коваленко

Также на Соломенское отделение избирателей пожаловался Олег Ткаченко, у которого трижды не получилось подать заявление. Он рассчитывал успеть все в последний день, но на дверях висело объявление, что очередь стартует с 500 номера в ней.

"Нас лишили возможности проголосовать", – заявил избиратель.

Facebook Oleg Tkachenko

Как писал OBOZREVATEL, огромные очереди наблюдались и в самые первые дни открытия регистрации, 8 и 9 апреля. Уже 12 числа из-за очередей в несколько сот человек избиратели начали паниковать, что не успеют сменить место голосования.

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