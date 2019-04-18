"Ніякої роздачі портфелів!" У Зеленського відхрестилися від лобістів із США

Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив, що не залучав ніякі лобістські компанії або агентства для організації візиту свого представника у США.

Відповідну заяву після звинувачень, висунутих журналістами "Радіо Свобода", було опубліковано на офіційній сторінці в Facebook "Команди Зеленського". Так, там запевнили, що не мають контакту з компанією Signal Group.

"Олег Дубина, колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава "Нафтогазу", ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського. Принципова позиція Володимира Зеленського, яку він задекларував на початку кампанії і яка є ключовою у підході щодо кадрових питань, полягає в тому, що ніяких підкилимних домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць у списках кулуарно, таємно від суспільства ми не вели, не ведемо і вести не будемо", — сказано у зверненні.

Володимир Зеленський

Про поширену раніше в ЗМІ інформацію у Зеленського назвали провокацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка все ще не домовилися щодо основних моментів проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

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