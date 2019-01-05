''Не збирається вигравати'': названа головна мета Зеленського на виборах президента України

Актор і продюсер Володимир Зеленський, який оголосив себе кандидатом на посаду президента України, насправді нібито не має наміру боротися за перемогу на весняних виборах, оскільки його ключова мета — потрапляння до Верховної Ради з партією "Слуга народу".

Як передає "Радіо Свобода", таку думку висловив експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич, заявивши, що в ході цієї виборчої кампанії є безліч кандидатів, які "не збираються вигравати ці вибори".

"І Зеленський — один з них. З огляду на, що президентська кампанія плавно перейде в парламентську, такий крок шоумена можна розглядати як підготовку очолюваної ним політичної сили до виборів до Верховної Ради", — вважає експерт.

"Зеленського не можна назвати повністю технічним кандидатом, тому що приціл у нього більш далекий. Але очевидно він не фаворит президентських перегонів, не дивлячись на великі рейтинги, які будуть "розсипатися" ближче до дати голосування", — упевнений він.

Володимир Зеленський скріншот

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