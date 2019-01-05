''Не збирається вигравати'': названа головна мета Зеленського на виборах президента України

Актор і продюсер Володимир Зеленський, який оголосив себе кандидатом на посаду президента України, насправді нібито не має наміру боротися за перемогу на весняних виборах, оскільки його ключова мета — потрапляння до Верховної Ради з партією "Слуга народу".
Як передає "Радіо Свобода", таку думку висловив експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич, заявивши, що в ході цієї виборчої кампанії є безліч кандидатів, які "не збираються вигравати ці вибори".
"І Зеленський — один з них. З огляду на, що президентська кампанія плавно перейде в парламентську, такий крок шоумена можна розглядати як підготовку очолюваної ним політичної сили до виборів до Верховної Ради", — вважає експерт.
"Зеленського не можна назвати повністю технічним кандидатом, тому що приціл у нього більш далекий. Але очевидно він не фаворит президентських перегонів, не дивлячись на великі рейтинги, які будуть "розсипатися" ближче до дати голосування", — упевнений він.
Володимир Зеленський
скріншот
Як писав OBOZREVATEL:
Вибори президента України заплановані на березень 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.
Зеленський раніше зробив заяву про свій похід в політику разом з партією "Слуга народу", а в новорічну ніч несподівано оголосив про висунення в кандидати в президенти України
В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону актор повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.