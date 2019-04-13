"Не дадим высмеять Украину!" Глава УКГЦ обратился с мощным призывом

Во время голосования во втором туре президентских выборов в Украине, избирателям следует оценивать кандидатов исключительно по таким критериям, как профессионализм, патриотизм и порядочность.

С таким заявлением выступил глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) во время обращения к молодежи в Вербное воскресенье, сообщает издание "Цензор.НЕТ". Священник напомнил, что подавляющая часть украинской молодежи сегодня считает свободу самой главной ценностью.

Блаженнейший Святослав (Шевчук) 24.ua

"Призываю вас к зрелой ответственности. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданием нашего народа, который ценой собственной жизни борется настоящую свободу!" – призвал Блаженнейший Святослав.

"Сейчас враг нашего спасения – личного и национального – снова пытается усыпить нашу чуткость. Хочет, чтобы мы воспринимали свободу как право без личного усилия, чтобы просто "плыли по течению", а сами отказались от высоких устремлений и идеалов", – указал на опасность глава УГКЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав заявил, что будущий президент Украины, кого бы ни выбрали на этот пост, должен выполнять две основные задачи – оборонять страну от российской агрессии и сохранять европейский курс.

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