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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не дадим высмеять Украину!" Глава УКГЦ обратился с мощным призывом

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Во время голосования во втором туре президентских выборов в Украине, избирателям следует оценивать кандидатов исключительно по таким критериям, как профессионализм, патриотизм и порядочность.

С таким заявлением выступил глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) во время обращения к молодежи в Вербное воскресенье, сообщает издание "Цензор.НЕТ". Священник напомнил, что подавляющая часть украинской молодежи сегодня считает свободу самой главной ценностью.

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

24.ua

"Призываю вас к зрелой ответственности. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданием нашего народа, который ценой собственной жизни борется настоящую свободу!" – призвал Блаженнейший Святослав.

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"Сейчас враг нашего спасения – личного и национального – снова пытается усыпить нашу чуткость. Хочет, чтобы мы воспринимали свободу как право без личного усилия, чтобы просто "плыли по течению", а сами отказались от высоких устремлений и идеалов", – указал на опасность глава УГКЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав заявил, что будущий президент Украины, кого бы ни выбрали на этот пост, должен выполнять две основные задачи – оборонять страну от российской агрессии и сохранять европейский курс.

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Персона
Святослав Шевчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в Украиневыборы УкраинаВыборы ПрезидентаУГКЦ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры это вас кара небесная уничтожает)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Тупой и еще тупее" - краткая история Украины.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Главарем шароварников станет либо кондитер, либо клоун. Хороший выбор)) Какой народ, такой и правитель. Бу-га-га-га!
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