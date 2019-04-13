"Не дамо висміяти Україну!" Глава УКГЦ звернувся з потужним закликом

Під час голосування у другому турі президентських виборів в Україні, виборцям слід оцінювати кандидатів виключно за такими критеріями, як професіоналізм, патріотизм і порядність.

З такою заявою виступив глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час звернення до молоді у Вербну неділю, повідомляє видання "Цензор.НЕТ". Священик нагадав, що переважна частина української молоді сьогодні вважає свободу найголовнішою цінністю.

Блаженнейший Святослав (Шевчук) 24.ua

"Закликаю вас до зрілої відповідальності. Не дамо нікому висміяти Україну, глумитися над кров'ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя бореться справжню свободу!" – закликав Блаженніший Святослав.

"Зараз ворог нашого спасіння – особистого і національного – знову намагається приспати нашу чуйність. Хоче, щоб ми сприймали свободу як право без особистого зусилля, щоб просто "пливли за течією", а самі відмовилися від високих устремлінь та ідеалів", – вказав на небезпеку глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав заявив, що майбутній президент України, кого б не вибрали на цей пост, повинен виконувати дві основні задачі – обороняти країну від російської агресії і зберігати європейський курс.

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