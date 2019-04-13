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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не дамо висміяти Україну!" Глава УКГЦ звернувся з потужним закликом

3.8тЧитати матеріал російською

Під час голосування у другому турі президентських виборів в Україні, виборцям слід оцінювати кандидатів виключно за такими критеріями, як професіоналізм, патріотизм і порядність.

З такою заявою виступив глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час звернення до молоді у Вербну неділю, повідомляє видання "Цензор.НЕТ". Священик нагадав, що переважна частина української молоді сьогодні вважає свободу найголовнішою цінністю.

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

24.ua

"Закликаю вас до зрілої відповідальності. Не дамо нікому висміяти Україну, глумитися над кров'ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя бореться справжню свободу!" – закликав Блаженніший Святослав.

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"Зараз ворог нашого спасіння – особистого і національного – знову намагається приспати нашу чуйність. Хоче, щоб ми сприймали свободу як право без особистого зусилля, щоб просто "пливли за течією", а самі відмовилися від високих устремлінь та ідеалів", – вказав на небезпеку глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав заявив, що майбутній президент України, кого б не вибрали на цей пост, повинен виконувати дві основні задачі – обороняти країну від російської агресії і зберігати європейський курс.

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Особа
Святослав Шевчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в Українівибори УкраїнаВыборы ПрезидентаУГКЦ
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Греко-католик, ню-ню. Забыли классику на Украине Ще як були ми козаками, А унії не чуть було, Отам-то весело жилось! Братались з вольними ляхами, Пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли Неначе лілії, дівчата, Пишалися синами мати, Синами вольними... Росли, Росли сини і веселили Старії скорбнії літа... Аж поки іменем Христа Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий край, і розлили Широке море сльоз і крові, А сирот іменем Христовим Замордували, розп"яли... Поникли голови козачі, Неначе стоптана трава. Украйна плаче, стогне-плаче! За головою голова Додолу пада. Кат лютує, А ксьондз скаженим язиком Кричить: "Te deum! алілуйя!..."
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры это вас кара небесная уничтожает)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Тупой и еще тупее" - краткая история Украины.
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