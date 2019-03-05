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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нацдружини" пригрозили "бити пики" порушникам на виборах: Аваков жорстко відповів

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У разі фальсифікацій на виборах президента України спостерігачі від громадської організації "Національні дружини" зможуть застосовувати фізичну силу на дільницях.

Про це заявив прес-секретар "Нацдружин" Ігор Вдовін у вівторок, 5 березня, передає "Радіо Свобода".

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що пообіцяв наш командир", – сказав Вдовін.

Так, командир "Національних дружин" Ігор Михайленко в Telegram раніше написав: "Якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи".

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Нацдружини

Нацдружини

bigmir) net

Вдовін також пояснив, кого стосується дане попередження. Сила буде спрямована не в бік членів виборчих комісій, а проти "випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів або підводити на виборчі дільниці агітаторів".

"Ми вирішили йти спостерігачами, тому що вважаємо, що це будуть одні з найбрудніших виборів", – сказав Вдовін. Він додав, що мета "Національних дружин" – сприяти незалежному волевиявленню українських громадян.

Ігор Вдовін

Ігор Вдовін

радіо Свобода

"Ні "Національні дружини", ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом! Прийнятні тільки співпраця й апеляція до законних сил правопорядку. Будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися", – пригрозив він.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

mvs.gov.ua

Глава МВС закликав усіх, хто зацікавлений у чесних виборах, використовувати тільки законні методи. "Прошу всіх, хто оголошує своїм постулатом і зацікавлений у прозорості і чесності виборів, використовувати тільки законні ненасильницькі методи. Нацполіція має всі необхідні сили і засоби – допомагайте, а не заважайте!" – заявив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК заявила, що планує витратити на друк бюлетенів для прийдешніх виборів президента України понад 166 мільйонів гривень.

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Місце
Україна
Тег
Національні дружини
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Это ж твоя армия, негодяй Аваков.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Так держать! "эвропэйський выбор", "дэмократия", "гыднисть".. Ну что? Теперь есть у кого-то сомнения в тоталитарно-нацистской сущности майдановского режима?
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Кіщис Виталий
Кіщис Виталий
Файбер шМоня, не твоё рашисткое дело. Иди коксу нюхни. С Венесуелы привезли.
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