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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Можна назвати як завгодно": озвучена позиція Зеленського щодо Криму і Донбасу

11.2тЧитати матеріал російською

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу окупованих Росією територій України.

"Позиція Зеленського, що у нас відбувається: у нас окупований Крим, анексований Крим, як завгодно це можна назвати, і у нас відбувається гібридна війна з Російською Федерацією на сході країни", – сказав Разумков в ефірі "Радіо НВ".

"Я думаю, що в жодного кандидата іншої позиції, в принципі, бути не може", – додав він.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Політтехнолог також зазначив, що наразі протистояти військовій агресії Російської Федерації у військовому плані буде важко. За його словами, Нормандський формат повинен розширюватися.

"Це ядерна держава, яка далеко не завжди піддається логіці й здоровому глузду, і веде агресивну війну не тільки в нас, але і в багатьох інших країнах світу. Або пряму, або інформаційну. Тому доведеться піти дипломатичним шляхом", – сказав Разумков.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що націоналізований ПриватБанк повинен повертатися українському олігарху Ігорю Коломойському.

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Теми
Війна на Донбасіанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийДмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
політика
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Звон Владимир
Звон Владимир
Ок. Только на Востоке у нас уже пять лет не гибридная, а самая что ни на есть война с Россией. И обтекающие формулировки здесь совершенно не уместны. Впрочем сам Зе может быть думает иначе. Хотя вряд ли..
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Порошенко показал свою позицию в том числе и делами. И большего не сделали все президенты вместе взятые. А Зеленский только своими смехуёчками опускал престиж страны где только мог.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ivanenko Petr, Ты че дуpа?А где 1000 в день?Где 1000000 стpаховки?Где бля pабочие места?Где 10 000 000 хохлов ?В какой жопе гpивна?Кто будет отдавать 100 млpд $ госдолга?Кто из нищих будет платить таpифы?Кто вообше будет платить такие таифы.?Когда наконец заpаботает МОЛОТ?Ты где живешь,Козодоев?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivanenko Petr, Порошенко не обеспечил выполнение ст.5 Конституции Украины пока гарантировал выполнение этой Конституции. Вот и вся его "позиция"
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Зеленский президент!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Галич Станіслав, А Поpошенко-гандон.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Галич Станіслав, выбираешь персоналии как холуй, а не идеи как уважаемый человек?
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