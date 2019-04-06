"Можна назвати як завгодно": озвучена позиція Зеленського щодо Криму і Донбасу

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу окупованих Росією територій України.

"Позиція Зеленського, що у нас відбувається: у нас окупований Крим, анексований Крим, як завгодно це можна назвати, і у нас відбувається гібридна війна з Російською Федерацією на сході країни", – сказав Разумков в ефірі "Радіо НВ".

"Я думаю, що в жодного кандидата іншої позиції, в принципі, бути не може", – додав він.

Дмитро Разумков

Політтехнолог також зазначив, що наразі протистояти військовій агресії Російської Федерації у військовому плані буде важко. За його словами, Нормандський формат повинен розширюватися.

"Це ядерна держава, яка далеко не завжди піддається логіці й здоровому глузду, і веде агресивну війну не тільки в нас, але і в багатьох інших країнах світу. Або пряму, або інформаційну. Тому доведеться піти дипломатичним шляхом", – сказав Разумков.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що націоналізований ПриватБанк повинен повертатися українському олігарху Ігорю Коломойському.

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