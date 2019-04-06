Телевизионное захвата роликами и шоу подменили нам реальность. Теперь уже полностью и окончательно. На общественному порядку дня - не война или экономика, обороноспособность или образование - а стадионы и медицинские анализы. Самая популярная мотивация в соцсетях - "уйти запастись попкорном". Позволив вымышленному персонажу материализоваться в реальности, мы якобы поменялись с ним местами. И оказались то ли внутри какой-то второсортной "Санта-Барбары", или просто под куполом цирка.

Под влиянием гибридных телесюжетов общественное сознание раскалывается. Только уже не пополам, а на тысячи обломков. Не по линии политического противостояния (что можно было бы хоть как-то объяснить), а по линии настроений и эмоций. Среди них господствуют разочарование и страх перед ближайшим будущим, тревога за судьбу страны. Главный вопрос повестки дня - сможем ли мы вернуться к реальности, в которой существует нация, государство, движение к общей цели? Способны ли осознать серьезность вызовов и действовать в соответствии с ними - как страна, а не как совокупность первобытных племен на одной территории? И если да, то как это сделать?

Прежде всего, надо атаковать собственную уныние. Сегодня неизвестно, чем закончится второй тур президентских выборов. Это нормально, потому что такова уж природа демократии. И если выбор будет осуществлен легитимным и демократическим способом, должны его принять, потому что это тоже краеугольный камень демократии.

Но независимо от итога этих выборов, правительство обязано работать над достижением нашей стратегической цели – присоединения Украины к Европейскому сообществу и к блоку НАТО. Мы не позволим капитулировать в войне с Кремлем. Мы и впредь должны бороться за возвращение оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Должна уже сейчас быть еще более упорная работа на разных уровнях и направлениях над дальнейшей имплементации инициированных президентом реформ в части децентрализации, образовательной, медицинской и судебной областях, изменений в секторах энергетики, финансов, национальной безопасности и обороны и во многих других сферах. Уже сейчас еще больше, чем в предыдущее время.

Повлияют ли результаты выборов на темп этого движения? Сегодня уже очевидно - могут. Есть риск торможения, риск политизации, даже приостановки. Но во всем, что касается деятельности правительства и - надеюсь - правительственной парламентской коалиции - результаты второго тура способны повлиять только на темп, ни в коем случае не на вектор движения страны. Даже если все пойдет по негативному сценарию, правительство обязано продолжать политику интеграции в западный мир, выбранную украинским народом во время Революции Достоинства. И это также будет воплощением демократии, ведь движение в ЕС и НАТО, демократические преобразования и рыночная экономика - это выбор большинства. Который никакие гонки, стадионы и, простите, анализы не способны изменить.

Мы также должны усвоить урок этой избирательной кампании. "Мы" - значит "все": и власть, и гражданское общество, и СМИ. Мы должны не допустить, чтобы телевизионная картинка и сериалы брали верх над критическим мышлением и здравым смыслом. В просмотре избирательного сериала мы уже теряем не только реальность, но и время для ежедневной работы для себя и страны. Ярость захвата навязанным избирательным шоу грозит потерей реальности, потерей общественного сознания, даже больше - деградацией.

Власть должна наладить настоящий и эффективный диалог с обществом. Президент и правительство должны мгновенно реагировать на запросы общества, не боясь обвинений в пиаре. Но важно не скатиться до уровня популистов и взвешенно реагировать на конструктивную критику.

Гражданское общество также должно проснуться и осознать, что критика власти без сотрудничества и совместного поиска оптимальных решений - это угроза попасть в сериал без малейшего шанса вернуться из него снова в реальность. И если Украина - рекордсмен по недоверием к государственным институтам, то ответственность за это лежит на гражданском обществе так же, как и на власти.

Нам нужно вернуть союзника в этом вопросе – СМИ. Понимаю, что это трудно. Ведь всегда легче показать как Ляшко срывает заседание правительства, чем рассказать об усилиях людей, которые преданно работают над изменениями и реформами в стране. СМИ должны вернуть себе статус "четвертой власти", и выстоять перед щедрыми предложениями от олигархов и агрессора. Надо отбросить практику гипертрофирования труда реформирования государства и интеграции в ЕС и НАТО, и честно говорить как о недостатках, так и об успехах - даже если это не будет способствовать росту рейтингов и тиражей. Мы должны объяснить, что низкий уровень жизни, инфляция, высокие тарифы, это не цена реформ, а отсутствие таковых и следствие коммунистического наследия и желание предыдущих правительств и президентов зарабатывать за наш счет.

И главное. Должны осознать: президент - это опыт и масштаб государственного мышления. Государственного - не клипового или рекламного, и не развлекательного или соревновательного. Обнулить государство, раненое нашим постоянным недовольством властью - это его потерять.

Мы осознаем, что это последний шанс вернуться к реальности и объединиться ради того, чтобы преодолеть все барьеры и превратить Украину в демократическое европейское государство.

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