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Вибори президента України 2019

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Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всі статті автора

Повернутися до реальності

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Телевізійне захоплення роликами й шоу підмінила нам реальність. Тепер вже повністю і остаточно. На суспільному порядку денному - не війна чи економіка, не обороноздатність чи освіта - а стадіони і медичні аналізи. Найпопулярніша мотивація у соцмережах - "піти запастися попкорном". Дозволивши вигаданому персонажу матеріалізуватися в реальності, ми нібито помінялися з ним місцями. І опинилися чи то всередині якоїсь другосортної "Санта-Барбари", чи то просто під куполом цирку.

Під впливом гібридних телесюжетів суспільна свідомість вкотре розколюється. Тільки вже не навпіл, а на тисячі уламків. Не по лінії політичного протистояння (що можна було б хоч якось пояснити), а по лінії настроїв та емоцій. Серед яких панують зневіра і страх перед найближчим майбутнім, тривога за долю країни. Головне питання порядку денного - чи зможемо ми повернутися до реальності, в якій існує нація, держава, рух до спільної мети? Чи здатні усвідомити серйозність викликів і діяти відповідно до них - як країна, а не як сукупність первісних племен на одній території? І якщо так, то як це зробити?

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Перш за все, треба атакувати власну зневіру. Сьогодні невідомо, чим завершиться другий тур президентських виборів. Це нормально, бо така вже природа демократії. І якщо вибір буде здійснено в легітимний та демократичний спосіб, маємо його прийняти, бо це теж наріжний камінь демократії.

Але незалежно від підсумку цих виборів, Уряд зобов’язаний працювати над досягненням нашої стратегічної мети – приєднання України до Європейської спільноти та до блоку НАТО. Ми не дозволимо капітулювати у війні з Кремлем. Ми й надалі повинні боротися за повернення окупованих Криму та територій Донбасу. Повинна вже зараз бути ще більш вперта робота на різних рівнях та напрямках над подальшою імплементацією ініційованих Президентом реформ в частині децентралізації, освітньої, медичної та судової галузях, змін в секторах енергетики, фінансів, національної безпеки та оборони і в багатьох інших сферах. Вже, зараз, ще більше, ніж в попередній час.

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Чи вплинуть результати виборів на темп цього руху? Сьогодні вже очевидно - можуть. Є ризик гальмування, ризик політизації, навіть призупинення. Але у всьому, що стосується діяльності Уряду та - сподіваюся - урядової парламентської коаліції - результати другого туру здатні вплинути лише на темп, ні в якому разі не на вектор руху країни. Навіть якщо все піде за негативним сценарієм, Уряд зобов’язанмй продовжувати політику інтеграції до західного світу, обрану українським народом під час Революції Гідності. І це також буде втіленням демократії, адже рух до ЄС та НАТО, демократичні перетворення та ринкова економіка - це вибір більшості. Який жодні перегони, стадіони та, вибачте, аналізи не здатні змінити.

Ми також повинні засвоїти урок цієї виборчої кампанії. "Ми" - означає "всі": і влада, і громадянське суспільство, і медіа. Ми повинні не допустити, щоб телевізійна картинка і серіали брали верх над критичним мисленням і здоровим глуздом. В перегляді виборчого серіалу ми вже втрачаємо не лише реальність, але й час для щоденної роботи для себе й країни. Шал захоплення нав‘язаним виборчим шоу загрожує після втрати реальності, втратою суспільної свідомості , навіть більше - деградацією.

Влада повинна налагодити справжній та ефективний діалог із суспільством. Президент та Уряд мають миттєво реагувати на запити суспільства, не боячись звинувачень в піарі. Але важливо не скотитися до рівня популістів та зважено реагувати на конструктивну критику.

Громадянське суспільство також має прокинутися та усвідомити, що критика влади без співробітництва та спільного пошуку оптимальних рішень - це загроза потрапити в серіал без найменшого шансу повернутися з нього знову у реальність. І якщо Україна - рекордсмен за недовірою до державних інститутів, відповідальність за це лежить на громадянському суспільстві так само, як і на владі.

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Нам потрібно повернути союзника в цьому питанні – ЗМІ. Розумію, що це важко. Адже завжди легше показати як Ляшко зриває засідання Уряду, ніж розповісти про зусилля людей, які віддано працюють над змінами та реформами в державі. ЗМІ мусить повернути собі статус "четвертої влади", та вистояти перед щедрими пропозиціями від олігархів та агресора. Треба відкинути практику гіпертрофування труднощів реформування держави та інтеграції до ЄС і НАТО, і чесно говорити як про недоліки, так і про успіхи - навіть якщо це не сприятиме зростанню рейтингів та накладів. Ми мусимо пояснити, що низький рівень життя, інфляція, високі тарифи, це не ціна реформ, а відсутність таких і наслідок комуністичної спадщини та бажання попередніх Урядів та Президентів заробляти за наш рахунок.

І головне. Мусимо усвідомити: президент - це досвід й масштаб державного мислення. Державного - не кліпового чи рекламного, не розважального чи змагального. Обнулити державу, яка поранена нашим постійним невдоволенням владою - це її втратити.

Ми усвідомлюємо, що це останній шанс повернутися до реальності й об’єднатися заради того, щоб подолати усі бар’єри і перетворити Україну на демократичну європейську державу.

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Іванна Климпуш-Цинцадзе Іванна Климпуш-Цинцадзе
Теми
Реформи в УкраїніРеформи в Україні
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019демократияНАТОЄвропейський Союз
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так у вас и есть клиповое мышление, сугубо образами выдираемыми из контекста. Вот какой в реальности самый важный вопрос для страны? А самый важный вопрос в том, кому принадлежит власть, народу как в Конституции заявлено; или персонажам, которые это заявление игнорируют? Теперь смотрим на кандидатов, на обоих сразу. И что мы видим? То, что оба не в состоянии назвать даже что народ Украины определяет и делает единым поколениями, от первого до нынешнего и дальше. И что, разве такие персонажи смогут гарантировать заявление ст.5 Конституции про власть народа и обеспечить демократию в Украине? Как, если для них народ неопределенное явление? Разве тому, кто никто возможно обеспечить властные полномочия??? Разве что в фантазиях, не в реалиях. В Украине разрушаются основы демократии род прикрытием шоу на стадионе, это преступление
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