"Хочу за законом!" Зеленський озвучив план щодо розпуску Ради

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах готовий розпустити парламент, але водночас, не порушуючи закон.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначивши, що розпуск Верховної Ради йому вигідний.

"З перевиборами, ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни, ви чудово в цьому орієнтуєтеся... Я боюся, що не встигну. Ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо в терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент", – повідомив він.

Зеленський підкреслив, що розпуск ВР ініціюватиме тільки за законом, але поки це рішення не остаточне. Водночас він усвідомлює, що в разі невдачі зіткнеться з непідконтрольним йому парламентом.

"Розумію. Діяти хочу згідно із законом. Не збираюся керувати парламентом, тому що це неправильно. Тиснути на суддів або антикорупційні органи, як це робить чинна влада просто по телефону, я цим займатися не збираюся. Ми будемо будувати державу так, як ми бачимо, як ми хочемо. Тільки за законом", – додав кандидат.

Зеленський заявив, що Рада не повинна бути керованою президентом, але в той же час у парламенті мають бути його люди.

"Тому я, маючи президентську ініціативу, можу подавати свої законопроекти, законопроекти своїх хлопців, своєї команди до Верховної Ради. Я, як мінімум, буду це робити. Чесно кажучи, розумію, що можу втратити рейтинги, але ж суспільство побачить, що я роблю. Все, що зможу зробити в рамках своїх повноважень, суспільство це побачить. Думаю, воно має оцінити. У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, щонайменше. Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на АП?" – додав кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського висловилися про розпуск Верховної Ради.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!