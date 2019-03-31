Гриценко рассказал, на что рассчитывает на выборах Рады-2019

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко после окончания президентской кампании намерен сосредоточить усилия на выборах в Верховную Раду, которые пройдут осенью 2019 года.

Об этом политик рассказал 31 марта на пресс-конференции в своем избирательном штабе. По словам Гриценко, он намерен принять участие в формировании нового правительства, сообщает ObozTV.

"Движемся вперед. В этом году три тура выборов власти – первый президентский, второй президентский и парламентские выборы. Наша команда – все политические силы, партии и общественные организации – пойдет на парламентские выборы. Будем формировать правительство, чтобы Украина все-таки получила честную ответственную профессиональную власть – теперь уже в парламентском формате", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

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По словам Гриценко, формат участия политсилы в парламентской кампании еще не определен.

"Мы сделаем это в ближайшее время без задержки – будет ли это одна или несколько политических сил. Я знаю точно, что те, кто стоит на одной ценностной платформе в парламенте, точно будут принимать участие в формировании коалиции. Об этом мы договорились с главой партии "Самопоміч" Андреем Садовым еще год назад – задолго до того, как он снял свою кандидатуру и пошел на выборы", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился первый тур выборов президента Украины. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги. В пятерку фаворитов украинцев вошли Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Юрий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%.

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