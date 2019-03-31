МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко рассказал, на что рассчитывает на выборах Рады-2019

2.9тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко после окончания президентской кампании намерен сосредоточить усилия на выборах в Верховную Раду, которые пройдут осенью 2019 года.

Об этом политик рассказал 31 марта на пресс-конференции в своем избирательном штабе. По словам Гриценко, он намерен принять участие в формировании нового правительства, сообщает ObozTV.

"Движемся вперед. В этом году три тура выборов власти – первый президентский, второй президентский и парламентские выборы. Наша команда – все политические силы, партии и общественные организации – пойдет на парламентские выборы. Будем формировать правительство, чтобы Украина все-таки получила честную ответственную профессиональную власть – теперь уже в парламентском формате", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

Новости
Гриценко рассказал об инциденте с Мостовой на выборах

По словам Гриценко, формат участия политсилы в парламентской кампании еще не определен.

"Мы сделаем это в ближайшее время без задержки – будет ли это одна или несколько политических сил. Я знаю точно, что те, кто стоит на одной ценностной платформе в парламенте, точно будут принимать участие в формировании коалиции. Об этом мы договорились с главой партии "Самопоміч" Андреем Садовым еще год назад – задолго до того, как он снял свою кандидатуру и пошел на выборы", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился первый тур выборов президента Украины. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги. В пятерку фаворитов украинцев вошли Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Юрий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеГромадянська позиція
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
6
Смешно
3
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения