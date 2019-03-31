Гриценко розповів, на що розраховує на виборах Ради-2019

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко після завершення президентської кампанії має намір зосередити зусилля на виборах до Верховної Ради, які пройдуть восени 2019 року.

Про це політик розповів 31 березня на прес-конференції у своєму виборчому штабі. За словами Гриценка, він має намір взяти участь у формуванні нового уряду, повідомляє ObozTV.

"Рухаємося вперед. Цього року три тури виборів влади – перший президентський, другий президентський і парламентські вибори. Наша команда – всі політичні сили, партії і громадські організації – піде на парламентські вибори. Будемо формувати уряд, щоб Україна все-таки отримала чесну відповідальну професійну владу – тепер уже в парламентському форматі", – заявив лідер партії" Громадянська позиція ".

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За словами Гриценка, формат участі політсили в парламентській кампанії ще не визначено.

"Ми зробимо це найближчим часом без затримки – буде це одна або кілька політичних сил. Я знаю точно, що ті, хто стоїть на одній ціннісної платформі в парламенті, точно братимуть участь у формуванні коаліції. Про це ми домовилися з головою партії "Самопоміч" Андрієм Садовим ще рік тому – задовго до того, як він зняв свою кандидатуру і пішов на вибори", – зазначив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завершився перший тур виборів президента України. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки. У п'ятірку лідерів українців увійшли Володимир Зеленський – 30,4%; Петро Порошенко – 17,8%; Юлія Тимошенко – 14,2%; Юрій Бойко – 9,8%; Анатолій Гриценко – 7,1%.

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