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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко звернувся до Зеленського

5.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко викликав на передвиборчі дебати шоумена Володимира Зеленського.

Відповідну заяву політик зробив в ефірі ObozTV. На думку Гриценка, такі дебати були б "найцікавішим варіантом" для України.

"Вони (виборчий штаб Зеленського – ред.) сказали, що готові до чесної конструктивної розмови. Я готовий тим більше – і зараз, і перед другим туром. Для країни дебати Зеленський-Гриценко були б найбільш цікавим варіантом – і світоглядно, і професійно, і по суті", – заявив лідер партії "Громадянська позиція".

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"Досить мародерства, досить брудних історій. Це було б цікаво, я думаю, всі канали б показали предметну цікаву розмову. Я із задоволенням вийду із Зеленським зараз, якщо він готовий. Я із задоволенням вийду перед другим туром – абсолютно не проблема", – зазначив політик.

Гриценко наголосив, що хоче провести із Зеленським "абсолютно чітку розмову".

"Які ваші кроки на посаді верховного головнокомандувача? Як ви будете проводити переговори? Це питання професійної готовності і розуміння, що країна перед прірвою, що її треба перевести в позитивну площину", – пояснив він.

Гриценко звернувся до Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського повідомили, що як опонента у другому турі виборів хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ЗеленськийАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаГромадянська позиція95 Квартал
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Иванов Евгений
Иванов Евгений
Вы что еще не поняли что Зеленский не пойдет на дебаты? Он не хочет показывать свою тупость. Он не может выглядеть умным даже при ответе на подготовленные вопросы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Один клоун обратился к другому, оба понятия не имеют, что представляет собой народ Украины и чем его поколения едины, но оба порулить вместо этого народа лезут. Остальные кандидаты страдают таким же запором. За что ни возмется это кодло, все в шапито превратит
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Макарский Александр, а у вас же в раше кандидат на ближайшие 200 лет один. Даже если сдохнет - будете голо совать за мумию в очередном мавзолее
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Johnson Peter
Johnson Peter
Марно. Клоун не має ідеї що буле робити як президент, він так далеко не думав, тому на жодні дебати не піде, йому немає що сказати. А якщо ще й треба державною мовою говорити - кінець. Він же не Янек, той хоч зміг мову опанувати, цьому не дано. Ну дійсно, навіщо українська в Італії??
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