Гриценко звернувся до Зеленського

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко викликав на передвиборчі дебати шоумена Володимира Зеленського.

Відповідну заяву політик зробив в ефірі ObozTV. На думку Гриценка, такі дебати були б "найцікавішим варіантом" для України.

"Вони (виборчий штаб Зеленського – ред.) сказали, що готові до чесної конструктивної розмови. Я готовий тим більше – і зараз, і перед другим туром. Для країни дебати Зеленський-Гриценко були б найбільш цікавим варіантом – і світоглядно, і професійно, і по суті", – заявив лідер партії "Громадянська позиція".

"Досить мародерства, досить брудних історій. Це було б цікаво, я думаю, всі канали б показали предметну цікаву розмову. Я із задоволенням вийду із Зеленським зараз, якщо він готовий. Я із задоволенням вийду перед другим туром – абсолютно не проблема", – зазначив політик.

Гриценко наголосив, що хоче провести із Зеленським "абсолютно чітку розмову".

"Які ваші кроки на посаді верховного головнокомандувача? Як ви будете проводити переговори? Це питання професійної готовності і розуміння, що країна перед прірвою, що її треба перевести в позитивну площину", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського повідомили, що як опонента у другому турі виборів хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

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