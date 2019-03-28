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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко дал ответ по передаче голосов Зеленскому и Тимошенко

2.4тЧитать материал на украинском

Глава партии "Громадянська позиція", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко не намерен "передавать голоса" другим лидерам предвыборной гонки.

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на владу", отвечая на вопрос о возможной поддержке Владимира Зеленского или Юлии Тимошенко.

"Вы представляете, каким президентом будет Зеленский? Я нет. Я не видел его государственной позиции... Он просто делал красиво дело свое. Я не представляю, как он может ежедневно принимать на этом посту сотни решений.

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Гриценко дал ответ по передаче голосов Зеленскому и Тимошенко

Тимошенко... Я предлагал ей подискутировать в прямом эфире по тем вопросам, где мы разные. Но у нас получается одноканальное общение. Никто не поддержал попарный выход. Я не знаю ее пятерки... Кота в мешке брать не буду", — сказал Гриценко.

Гриценко дал ответ по передаче голосов Зеленскому и Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что самым интересным для себя оппонентом во втором туре выборов он считает шоумена Владимира Зеленского. У актера также ответили, что хотели бы видеть вместе с Зеленским во втором туре Гриценко.

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Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Я не видел его государственной позиции... " ну у Толи, в отличии от других есть "государственная позиция": пусть другие нападут на Россию, и дайте нам еще денег, что-бы финансовая кабала была еще больше!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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