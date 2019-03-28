Гриценко дал ответ по передаче голосов Зеленскому и Тимошенко

Глава партии "Громадянська позиція", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко не намерен "передавать голоса" другим лидерам предвыборной гонки.

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на владу", отвечая на вопрос о возможной поддержке Владимира Зеленского или Юлии Тимошенко.

"Вы представляете, каким президентом будет Зеленский? Я нет. Я не видел его государственной позиции... Он просто делал красиво дело свое. Я не представляю, как он может ежедневно принимать на этом посту сотни решений.

Тимошенко... Я предлагал ей подискутировать в прямом эфире по тем вопросам, где мы разные. Но у нас получается одноканальное общение. Никто не поддержал попарный выход. Я не знаю ее пятерки... Кота в мешке брать не буду", — сказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что самым интересным для себя оппонентом во втором туре выборов он считает шоумена Владимира Зеленского. У актера также ответили, что хотели бы видеть вместе с Зеленским во втором туре Гриценко.

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