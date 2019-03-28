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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко дав відповідь щодо передачі голосів Зеленському та Тимошенко

2.4тЧитати матеріал російською

Глава партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко не має наміру "передавати голоси" іншим лідерам виборчих перегонів.

Таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу", відповідаючи на питання про можливу підтримку Володимира Зеленського або Юлії Тимошенко.

"Ви уявляєте, яким президентом буде Зеленський? Я ні. Я не бачив його державницької позиції... Він просто робив красиво справу свою. Я не уявляю, як він може щодня приймати на цій посаді сотні рішень.

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Гриценко дав відповідь щодо передачі голосів Зеленському та Тимошенко

Тимошенко... Я пропонував їй подискутувати в прямому ефірі з тих питань, де ми різні. Але у нас виходить одноканальне спілкування. Ніхто не підтримав попарний вихід. Я не знаю її п'ятірки... Кота в мішку брати не буду", — сказав Гриценко.

Гриценко дав відповідь щодо передачі голосів Зеленському та Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що найцікавішим для себе опонентом у другому турі виборів він вважає шоумена Володимира Зеленського. У актора також відповіли, що хотіли б бачити разом із Зеленським у другому турі Гриценка.

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Особи
Анатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Я не видел его государственной позиции... " ну у Толи, в отличии от других есть "государственная позиция": пусть другие нападут на Россию, и дайте нам еще денег, что-бы финансовая кабала была еще больше!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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