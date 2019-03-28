Гриценко дав відповідь щодо передачі голосів Зеленському та Тимошенко

Глава партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко не має наміру "передавати голоси" іншим лідерам виборчих перегонів.

Таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу", відповідаючи на питання про можливу підтримку Володимира Зеленського або Юлії Тимошенко.

"Ви уявляєте, яким президентом буде Зеленський? Я ні. Я не бачив його державницької позиції... Він просто робив красиво справу свою. Я не уявляю, як він може щодня приймати на цій посаді сотні рішень.

Тимошенко... Я пропонував їй подискутувати в прямому ефірі з тих питань, де ми різні. Але у нас виходить одноканальне спілкування. Ніхто не підтримав попарний вихід. Я не знаю її п'ятірки... Кота в мішку брати не буду", — сказав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що найцікавішим для себе опонентом у другому турі виборів він вважає шоумена Володимира Зеленського. У актора також відповіли, що хотіли б бачити разом із Зеленським у другому турі Гриценка.

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