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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Это саботаж!" У Зеленского заговорили о возможном срыве выборов

12.1тЧитать материал на украинском

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах страны возможен срыв голосования во втором туре выборов.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского", где сказано о недоборе людей в участковые комиссии в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

"Недостаток людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", – полагают у Зеленского.

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Отмечается, что окружные комиссии ничего не делают, чтобы набрать людей на участки, чем "показывают или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов".

Команда Зеленского призвала граждан Украины подать свои документы и спасти ситуацию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский записал новое обращение к Порошенко.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
#зеленськийідивсраку
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1
1
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Коварные украинцы не хотят помочь "великому Зе" стать президентом, саботируя выборы! Вам самим в командеЗе не смешно?!?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Истерика началась на почве "Очень хочу в президенты и как можно быстрее!"
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3
1

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