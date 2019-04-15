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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Це саботаж!" У Зеленського заговорили про можливий зрив виборів

11.8тЧитати матеріал російською

У команді кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що в деяких регіонах країни можливий зрив голосування в другому турі виборів.

Відповідну заяву опубліковано у Facebook "Команди Зеленського", де йдеться про недобір людей у дільничні комісії в Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях та в Києві.

"Нестача людей виникла від того, що кандидат у президенти Порошенко подав недостатнє число для формування комісій. І тут зрозуміло одне: мала кількість людей у дільничних комісіях може значно вплинути на якість проведення голосування", – вважають у Зеленського.

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Зазначається, що окружні комісії нічого не роблять, щоб набрати людей на дільниці, чим "показують або свою неспроможність, або умисний саботаж процесу організації виборів".

Команда Зеленського закликала громадян України подати свої документи і врятувати ситуацію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський записав нове звернення до Порошенка.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
#зеленськийідивсраку
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Коварные украинцы не хотят помочь "великому Зе" стать президентом, саботируя выборы! Вам самим в командеЗе не смешно?!?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Истерика началась на почве "Очень хочу в президенты и как можно быстрее!"
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