''Є терористична загроза'': у Авакова розповіли, як охоронятимуть вибори

У зв'язку з виборами президента України всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ перейшли на посилений режим несення служби, є підвищений рівень терористичної загрози.

Про це в ефірі ObozTV розповів радник голови МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк. За його словами, у відомстві "готові до будь-яких викликів і загроз".

"З 25 березня всі підрозділи МВС – Національна поліція, Нацгвардія, ДСНС, прикордонники – перейшли на посилений режим несення служби. 25 березня ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії. 29 березня ми беремо під охорону всі дільничні виборчі комісії, коли будуть туди завезені бюлетені. Ця охорона буде цілодобовою", – повідомив Шкіряк.

За його словами, в день виборів до охорони правопорядку буде залучено понад 130 тис. співробітників підрозділів, підпорядкованих МВС.

"Тільки на виборчих дільницях будуть постійно перебувати 78 тис. співробітників Національної поліції. Крім того, будуть посилені патрулі, працюватимуть слідчо-оперативні групи, які будуть у разі потреби виїжджати на місце подій. Працюватимуть в активному режимі і вибухотехніки, і бійці Нацгвардії", – зазначив радник глави МВС.

"З огляду на ситуацію в країні, в першу чергу це стосується війни з РФ, є підвищений рівень терористичної загрози. Ми розуміємо, що повинні бути готові до будь-яких провокаційних дій з боку країни-агресора", – підкреслив він.

При цьому Шкіряк запевнив, що у МВС "сил і засобів цілком достатньо, щоб впоратися з будь-якими позаштатними ситуаціями".

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник глави МВС Іван Варченко закликав українських виборців в "день тиші" 30 березня утриматися від агітації за кандидатів.

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