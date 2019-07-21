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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Экзит-пол ТСН: в Верховную Раду проходят пять партий

12.3т Читать материал на украинском

В Верховную Раду Украины после внеочередных выборов, состоявшихся 21 июля, проходят пять партий.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола ТСН, которые были объявлены в прямом эфире телеканала. Опрос проводился компаниями "Кантар ТНС" и "Инфосапиенс" по заказу "1+1".

Таким образом голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Партия "Слуга народа" - 44,4%

  • Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%

  • Партия "Европейская солидарность" - 8,5%

  • Партия "Батьківщина" - 7,7%

  • Партия "Голос" - 6%

Экзит-пол ТСН: в Верховную Раду проходят пять партий
Новости
Выборы в Раду 2019: появились свежие данные по явке

Учитывая социологическую погрешность, результаты "Голоса" находятся на грани проходного уровня, но вероятность, что эта молодая партия Святослава Вакарчука пройдет в парламент все же есть, отмечают журналисты.

Все данные подтвержденные по состоянию на 18:00. Также уже появились данные Национального экзитпола.

В то же время согласно экзит-полу "Центра Разумкова" голоса украинцев распределились так:

  • "Слуга народа" - 43,9%

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%

  • "Европейская солидарность" - 8,9%

  • "Батьківщина" - 7,6%

  • "Голос" - 6,3%

Экзит-пол ТСН: в Верховную Раду проходят пять партий

Также подсчитано примерное количество депутатов от каждой партии в зависимости от количества голосов.

Экзит-пол ТСН: в Верховную Раду проходят пять партий

В Раду проходят пять партий

В Раду проходят пять партий

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

ЦИК огласит официальные результаты выборов не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Еще во время голосования наблюдатели сообщали о массовых нарушениях. Например, на избирательном участке в Приморском районе Одессы члены комиссии начали заполнение протоколов подсчета голосов до закрытия избирательных участков.

Не обошлось и без курьезов - на одном из участков в Киеве избирательница притворилась мертвой, потому что забыла свой паспорт. Инцидент попал на видео.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос" Партия "Европейская солидарность"
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Харченко Александр
Харченко Александр
Зе - охлос ещё не протрезвел....Ждать осталось недолго.
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