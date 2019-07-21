Екзит-пол ТСН: у Верховну Раду проходять п'ять партій

У Верховну Раду України після позачергових виборів, які відбулися 21 липня, проходять п'ять партій.
Про це свідчать дані екзит-полу ТСН, які були оголошені в прямому ефірі телеканалу. Опитування проводилося компаніями "Кантар ТНС" і "Інфосапієнс" на замовлення "1+1".
Таким чином голоси виборців розподілилися наступним чином:
Партія "Слуга народу" - 44,4%
Партія "Опозиційна платформа - За життя" - 12,5%
Партія "Європейська солідарність" - 8,5%
Партія "Батьківщина" - 7,7%
Партія "Голос" - 6%
З огляду на соціологічну похибку, результати "Голосу" перебувають на межі прохідного рівня, але ймовірність, що ця молода партія Святослава Вакарчука пройде в парламент таки є, відзначають журналісти.
Усі дані підтверджені станом на 18:00. Також вже з'явилися дані Національного екзит-полу.
Водночас згідно з екзит-полом "Центру Разумкова" голоси українців розділились так:
"Слуга народу" - 43,9%
"Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%
"Європейська солідарність" - 8,9%
"Батьківщина" - 7,6%
"Голос" - 6,3%
Також підраховано приблизна кількість депутатів від кожної партії в залежності від кількості голосів.
У Раду проходять п'ять партій
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
ЦВК оголосить офіційні результати виборів не пізніше, ніж на 15 день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.
Ще під час голосування спостерігачі повідомляли про масові порушення. Наприклад, на виборчій дільниці в Приморському районі Одеси члени комісії почали заповнення протоколів підрахунку голосів до закриття виборчих дільниць.
Не обійшлося і без курйозів - на одній з дільниць в Києві виборець прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт. Інцидент потрапив на відео.
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