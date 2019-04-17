Дебати з Порошенком: дружина Зеленського зробила відверту заяву

Кандидат в президенти України, шоумен Володимир Зеленський може протистояти в дебатах своєму конкуренту на виборах, чинному главі держави Петру Порошенку.

Таку думку висловила дружина Зеленського Олена, зазначивши, що її чоловік не такий досвідчений, як Порошенко, але він готується до майбутнього заходу, передає "Апостроф".

"Однозначно, може (протистояти. – Ред.) Звичайно, будь-хто може впасти в ступор або не підібрати вчасно потрібне слово, коли нервує або знаходиться в кризовій ситуації. Тим більше, гарант наш дуже досвідчений оратор, і, звичайно, ця боротьба досвіду з недосвідченістю може зіграти злий жарт. Але мені здається, що у Володимира все вийде, він витримає, він готується зараз", - сказала вона.

Зеленська підкреслила, що найголовніше в цьому всьому, що всю свою передвиборчу програму її чоловік не намагався грати в політика.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою InfoResist

"Він який був, таким і є. І всі його публічні висловлювання, всі інтерв'ю, всі відео - це все було непідготовленим. Можливо, там і були якісь недоліки, не так підібрав слово, не так почухався (посміхається). Але дебати - це публічний виступ, а він в цьому хороший", - уклала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко погодився почати дебати з Зеленським на стадіоні "Олімпійський" в Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особи.

В "Олімпійському" додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

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