Дебати на "Олімпійському": Порошенко і Зеленський підписали угоду

Команди кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський".

Про це на брифінгу повідомив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні вранці (16 квітня. - Ред.) було укладено тристоронню угоду, підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня", - повідомив він.

Медведєв додав, що увечері 16 квітня штаби повинні продовжити переговори.

"Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми - на проведення повноцінної дискусії", - сказав він.

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