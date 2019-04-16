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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському": Порошенко і Зеленський підписали угоду

11.9тЧитати матеріал російською

Команди кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський".

Про це на брифінгу повідомив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні вранці (16 квітня. - Ред.) було укладено тристоронню угоду, підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня", - повідомив він.

Медведєв додав, що увечері 16 квітня штаби повинні продовжити переговори.

"Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми - на проведення повноцінної дискусії", - сказав він.

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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что-то новое узнаем? Может Порошенко объяснит какие гарантии от гаранта Конституции (где указано, что народ власть, между прочим) на самом деле получил народ, оставленный без реальной власти как официально неопределённое явление? Хотя... какая там Конституция, когда такая комуналка. Будем решать бедные мы из-за тупизны или тупые по бедности, ну как обычно. А ведь могли бы и комуналку сами себе назначать, если бы Конституция в полном объёме выполнялась
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Кречко Эд
Кречко Эд
Лишь бы кондитер пришел..там и спросим Петю про выполнения обещанного за 5 лет!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кречко Эд, ты мог спросить и в прошлое воскресенье, чего же ты бухал и не пришел?
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